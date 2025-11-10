Janguiê Diniz Janguiê e Carbonari

Senhoras e senhores,

Amigas obstinadas e amigos obstinados,

O que nos trouxe até este auditório nesta manhã foi a busca por conhecimentos práticos sobre um assunto que muito interessa a todas as instituições de educação superior do país: modelos de gestão que contribuem para a captação e a retenção de estudantes e que também resultam em maior engajamento das nossas equipes executivas.

Quem está acostumado a participar dos seminários da ABMES sabe que esses costumam ser momentos leves, sem grandes formalidades, e deve estar estranhando o fato de eu estar aqui discursando. Prometo que serei breve.

O que me traz aqui é o mais profundo e sincero desejo de expressar gratidão e de homenagear aquele que foi e sempre será um dos maiores entusiastas do poder transformador da educação: meu eterno amigo, mentor e parceiro Antônio Carbonari Netto.

Quis o destino que na semana passada o setor privado de educação superior perdesse um dos seus grandes nomes. Um visionário que, com muita garra, coragem e obstinação, fundou o que viria a ser um dos maiores grupos de educação superior deste país. Sua trajetória e suas realizações são verdadeiras lições práticas de gestão e liderança.

Minhas amigas e meus amigos, nosso objetivo aqui é celebrar uma vida que fez a diferença em inúmeras camadas. Fez a diferença para a consolidação e o fortalecimento da educação superior privada no Brasil. Fez a diferença na vida dos milhares de docentes e colaboradores que tiveram o privilégio de trabalhar com ele e tê-lo como exemplo. Mas, sobretudo, fez a diferença na vida dos estudantes que encontraram nas suas instituições a oportunidade de cursar a educação superior.

Antônio Carbonari Netto não foi apenas um educador e um empreendedor notável. Foi um homem que acreditou, profundamente, no poder transformador da educação. Sua história se confunde com a trajetória da própria educação superior privada brasileira, e seu legado se tornará, sem dúvida, uma das páginas mais iluminadas dessa história.

Carbonari era, acima de tudo, um sonhador inquieto. Desde os tempos em que lecionava matemática, nos anos 1970, trazia consigo o desejo de transformar a realidade por meio do ensino. Ele enxergou o que muitos ainda não viam: que o diploma poderia ser, para milhões de brasileiros, o passaporte para uma vida mais digna e próspera.

Foi com essa convicção que, em 1994, fundou a Anhanguera Educacional. Um projeto ousado, que nasceu do coração de um professor e cresceu com a força de um visionário. Sob sua liderança, a Anhanguera se tornou uma das maiores redes privadas de ensino superior do país e ajudou a abrir as portas da universidade a uma nova geração de brasileiros. Posteriormente, conduziu o processo de fusão da Anhanguera com a Kroton, resultando no que viria a ser o maior grupo educacional do planeta.

Graduado em Matemática, especialista em Educação Matemática e mestre em Administração, Comunicação e Educação, Carbonari somava o rigor técnico do cientista à sensibilidade do educador.

Ao lado da sua esposa, a professora Maria Elisa Carbonari, construiu uma trajetória marcada por propósito e parceria. Juntos, acreditavam que a educação é o caminho mais justo e duradouro para a emancipação humana. Essa certeza o levou a dar um novo passo e fundar a MUST University, na Flórida. Neste projeto, juntamente com sua filha Giulianna Carbonari, outra grande parceira na vida e nos negócios, levou para os Estados Unidos a marca da inovação, da inclusão e da qualidade que sempre o acompanharam.

Incansável na defesa da educação e da legítima atuação do setor privado, Antônio Carbonari Netto foi uma liderança atuante em instâncias como o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.

Na esfera representativa, foi um dos grandes colaboradores da ABMES, onde atuou como conselheiro e foi presença constante nas discussões que moldaram o ensino superior privado, como a formulação do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Na ABRAFI, esteve desde o início ao meu lado, ajudando a fundar e construir uma entidade sólida e representativa.

Também foi um grande parceiro na fundação do Instituto Êxito de Empreendedorismo, instituição que, além de incentivar e apoiar o empreendedorismo, atua de forma incansável na disseminação da educação empreendedora nas escolas do país, levando aos jovens os conhecimentos e as habilidades necessárias para que se tornem, antes de tudo, grandes empreendedores de si mesmos.

Mas, como todos aqui sabemos, a grandeza do professor Carbonari não pode ser medida apenas pelos empreendimentos que criou ou pelos cargos que ocupou. O que o diferenciava não era o extenso currículo, mas a sua coerência.

Carbonari dizia o que acreditava e fazia o que dizia. Era uma dessas raras pessoas que uniam firmeza, técnica e humanidade. Suas ideias tinham força. Ele se destacava nos debates sobre o futuro da educação superior com uma postura firme e generosa, defendendo a qualidade, a liberdade acadêmica e a importância do setor particular como instrumento de inclusão social.

Tive o privilégio de conviver com ele em diversos momentos e de aprender, em cada um deles, o valor da escuta, da reflexão e da ação. Carbonari não se conformava com o mundo como estava; queria sempre aperfeiçoá-lo. Falava com paixão sobre a necessidade de unir excelência e acesso, de transformar vidas com responsabilidade e propósito. Essa inquietude era a mais pura expressão do seu compromisso com a educação e com o Brasil.

Essa postura lhe rendeu diversos reconhecimentos. Entre eles, o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade de Guarulhos, honraria que tive a alegria de entregar enquanto chanceler da instituição. Mas, mais do que prêmios, ele conquistou o respeito e a admiração de todos que acreditam que ensinar é um ato de generosidade e coragem.

Sua partida nos entristece, mas também nos inspira. A melhor homenagem que Antônio Carbonari Netto pode receber é ter a sua obra e seus ideais continuados. Por isso, meu amigo, eu te digo: seguiremos trabalhando arduamente por uma educação acessível e transformadora; por instituições fortes; e por políticas públicas que reconheçam o papel vital do ensino superior privado para o desenvolvimento do país.

Ao lembrarmos de seu sorriso largo e de suas palavras firmes, assumimos o compromisso de manter acesa a chama que ele acendeu. O legado de Carbonari segue vivo em cada estudante que hoje segura um diploma, em cada professor que o teve como exemplo, em cada mantenedor que aprendeu com ele que educar é, antes de tudo, servir ao outro.

Antônio Carbonari Netto partiu, mas o que ele construiu permanece. Permanece nas ideias que deixou, nas pessoas que formou, nas causas que defendeu. Parte um obstinado, mas fica o seu legado. E é essa permanência que o torna imortal.

Com estas palavras, me despeço de modo especial de Maria Elisa Carbonari e de Giulianna Carbonari, esposa e filha do professor Carbonari, que estão aqui conosco hoje. Peço a Deus que lhes conceda o conforto necessário neste momento de dor e que a lembrança do legado deixado por ele seja fonte de força e serenidade para toda a família.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.