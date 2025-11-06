Divulgação undefined

Janguiê Diniz - Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior

O que significa ser obstinado?

Resumo como sendo alguém ousado, corajoso e determinado, que transforma seus sonhos em projetos de vida e se entrega a eles com compromisso e perseverança. Ele não espera as circunstâncias ideais nem terceiriza sua história, mas assume o papel de protagonista, encarando desafios com mentalidade positiva e inabalável. Cada conquista é apenas um novo ponto de partida – sonha, realiza e recomeça, sem jamais estagnar.

Decidir viver pela obstinação significa não terceirizar sua história e seu destino, mas sim escolher ser o herói da própria vida, vivendo em ritmo constante de aceleração, em harmonia com as diversas formas de riqueza, sempre em rota ascendente de sucesso e prosperidade. Os obstinados não apenas agem, eles realizam. Movidos pela determinação inabalável, não recuam diante dos desafios, pois sabem que o sucesso não depende do acaso, mas da persistência: para eles, a vida não é sobre se vai dar certo, e sim sobre fazer até dar certo. Eles sabem que, por meio da educação e da busca incessante por conhecimento, aliadas à resiliência, ao trabalho íntegro e ao empreendedorismo, podem conquistar tudo, independentemente do status quo atual. Para um obstinado, a mudança começa quando as pessoas acessam o poder do aprendizado, superando barreiras e construindo um caminho de oportunidades. O maior inimigo do obstinado é, como enfatizou Goethe, a ignorância, pois ela é “a mãe de todos os males", e "não há nada mais assustador do que a ignorância em ação".

Para os obstinados, a ignorância é a principal barreira que impede o progresso, e o conhecimento é a arma para vencê-la. Eles sabem que, por meio da educação, conseguem ampliar suas perspectivas, o que permite transformar seus sonhos em projetos de vida reais e concretos. Não importa onde iniciaram sua jornada; o obstinado sempre encontra maneiras de chegar aonde deseja. Não importam os desafios, obstáculos ou pedras que surgem pelo caminho, os obstinados não se deixam abater. Ao contrário, aplicam a resiliência e o aprendizado para superar cada adversidade, seguindo firmemente em direção ao seu objetivo, com a certeza de que o caminho da persistência sempre leva ao sucesso.

Todo obstinado, apesar de ser altamente grato, é altamente otimista e um inconformado compulsivo e “patológico”. Ele entende que seus sonhos são mapas para o sucesso e coloca toda sua força e energia em ação para converter suas ideias incríveis em planos e estratégias concretas que permitam alcançar seus objetivos.

Dizem que o contrário da vida não é a morte, mas a lamentação. Por isso, os obstinados não se vitimizam, não se dizem “miseráveis”, “coitadinhos” ou “sem sorte”, pois nunca reclamam da vida. Da mesma forma, também nunca vivem na “caixa”, no “piloto automático”, no lugar comum, na mesmice e na zona de conforto. Jamais pisam nos outros para poder subir na vida. Um obstinado não deixa ninguém para trás. Ele se motiva e se inspira, inspirando e motivando sua família, seus amigos e as pessoas em seu entorno. Os obstinados pensam por conta própria e não aceitam o impossível. Os os atinados fazem: “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.” O impossível é perfeitamente possível, pois é feito de várias partes possíveis, quando se age com determinação, dedicação, compromisso e planejamento necessários. Eles sempre querem e se esforçam mais do que os outros. Fazem mais do que o necessário para cumprir as tarefas e materializar seus ideais e propósitos de vida.

Arnold Schwarzenegger é um bom exemplo de como ser um fodido obstinado. Nascido em uma pequena cidade da Áustria, ele sonhava em conquistar o mundo. Aos 15 anos, iniciou sua jornada no fisiculturismo e, mesmo ouvindo que nunca chegaria longe, tornou-se o maior campeão de sua época. Quando decidiu ingressar no cinema, enfrentou críticas sobre seu sotaque carregado, nome difícil de pronunciar e físico incomum para os padrões de Hollywood. Ainda assim, persistiu, treinou, aperfeiçoou sua atuação e se tornou uma das maiores estrelas do cinema de ação. Mais tarde, sem experiência política, lançou-se na carreira pública e foi eleito governador da Califórnia, um dos estados mais influentes dos Estados Unidos. Sua trajetória é a prova de que determinação, adaptação e visão de futuro podem transformar qualquer obstáculo em um trampolim para o sucesso.

O obstinado é uma pessoa com uma imensa potência interna, capaz de revolucionar sua realidade. Ele ama e respeita a vida, por isso busca viver intensamente, entregando sempre o melhor. Obstinação é um estado de espírito, um estilo de vida em que o único resultado aceitável é ser um triunfador, um vencedor, seja na vida, seja nos negócios. Seja obstinado que da!