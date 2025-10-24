undefined undefined undefined

Delegação Internacional da ABMES visita a Amazon Web Services e discute o papel da inteligência artificial no futuro da educação

Apresentação destacou soluções práticas da AWS para inovação acadêmica e otimização do tempo docente

Nesta quinta-feira (23), a 7ª Delegação Internacional da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) visitou a sede da Amazon Web Services (AWS), em São Francisco (EUA), para conhecer as soluções tecnológicas que estão redefinindo a educação digital. A apresentação foi conduzida por Mateus Nicácio, gerente sênior de vendas para o setor público e segmento educacional da AWS, com a participação de Dennis McQuillan, líder global em EdTech, e Victor Parabre, gerente de contas de educação.

Durante o encontro, os executivos da Amazon apresentaram a plataforma Bedrock, que permite integrar diferentes modelos de inteligência artificial generativa (IA) com segurança, personalização e economia de custos. A tecnologia é usada por instituições de ensino e governos para criar conteúdos didáticos, automatizar correções de provas, personalizar planos de estudo e aprimorar o engajamento de alunos e professores. Um dos exemplos compartilhados foi o da UNIP, que utiliza soluções da AWS para indexar e transcrever terabytes de vídeos educacionais, facilitando o acesso e a busca por temas e palavras-chave.

Os palestrantes também destacaram projetos desenvolvidos em parceria com o governo brasileiro, como o “Pé de Meia” e o “Tela Brasil”, voltados à inclusão digital e à distribuição de conteúdo educacional. Outro ponto que chamou a atenção da delegação foi a demonstração da ferramenta de transcrição de escrita manuscrita com alta assertividade, com potencial de uso em correções automáticas de redações e exames.

“A visita à Amazon mostra como a inteligência artificial já é uma aliada real da educação. Mais do que substituir, ela potencializa o trabalho docente e amplia o acesso ao conhecimento. O futuro da educação passa pela capacidade de unir tecnologia, propósito e humanização”, destacou o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz.

Além das aplicações educacionais, os representantes da AWS apresentaram o case da Bundesliga, liga de futebol alemã, que utiliza IA e aprendizado de máquina para capturar milhões de dados em tempo real e transformar a experiência de torcedores e atletas, um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada em diferentes setores para criar experiências personalizadas e baseadas em dados.

A agenda da Silicon Valley Experience segue nesta sexta-feira (24) com visitas à Stanford University School of Medicine e ao Lemann Center for Educational Entrepreneurship and Innovation in Brazil, encerrando a missão no fim de semana com atividades culturais em São Francisco.