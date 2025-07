Conexões poderosas são a base de relacionamentos enriquecedores, isto é, aqueles vínculos especiais que estabelecemos com pessoas cuja presença é crucial em nossa jornada, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Essas conexões vão muito além de relações cordiais: abrangem confiança, empatia, apoio mútuo e respeito. Investir na construção e na manutenção desses vínculos propicia uma série de vantagens em todas as áreas de nossa vida.

No contexto profissional, essas conexões abrem portas para oportunidades, como empregos, promoções e parcerias de negócios, aumentando substancialmente as chances de sermos indicados para cargos ou projetos que seriam de difícil acesso de outra forma. Elas também têm impacto em nosso crescimento pessoal. Por meio delas, encontramos mentores experientes e colegas que podem nos oferecer orientação valiosa. Em momentos desafiadores ou de crise, por exemplo, essa rede de contatos se transforma em apoio emocional e prático, auxiliando-nos a superar obstáculos com resiliência e a segurança de que contamos com um grupo confiável ao nosso lado. O sentimento de pertencer a uma comunidade, que é parte integrante das conexões de qualidade, cria uma sinergia em torno de objetivos comuns, reduzindo as chances de cometer erros e maximizando os benefícios para todos os envolvidos.

No mundo dos negócios, ter uma boa rede de contatos é como abrir portas para informações valiosas, recursos e conhecimentos que nos ajudam a tomar decisões acertadas e bem-sucedidas. Essas conexões podem atrair novos clientes, investidores e parceiros, além de nos ajudar a encontrar oportunidades para expandir nossos negócios e alcançar resultados mais positivos.

Já no âmbito pessoal, boas conexões nos incentivam a sermos autênticos, empáticos e aprimorar nossas habilidades de comunicação. Além disso, elas nos tornam mais visíveis e confiáveis em nossa área de atuação, trazendo benefícios significativos tanto para nossa carreira quanto para nossos negócios. Elas também podem levar a colaborações estratégicas, permitindo-nos realizar projetos mais desafiadores do que conseguiríamos sozinhos. Assim, podemos causar um impacto positivo mais amplo em nossa comunidade ou na sociedade, por meio de atividades voluntárias ou filantrópicas.

Embora 79% dos profissionais reconheçam a importância dessas conexões para o crescimento na carreira, apenas 48% deles, de acordo com dados do LinkedIn, mantêm contato consistente com sua rede. Fica evidente, então, que as consequências tendem a ser desfavoráveis para aqueles que carecem dessas conexões. Isso pode atrasar o desenvolvimento profissional e, por exemplo, dificultar a busca de emprego, limitar a competitividade e prejudicar o crescimento na carreira; ou ao resultar em menos oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades.

Estabelecer conexões importantes não significa, entretanto, só quantidade, mas sim desenvolver relacionamentos autênticos e significativos que possam oferecer suporte, oportunidades e insights. Ter um pequeno número de conexões influentes de alta qualidade é muito mais vantajoso do que possuir um grande número de conexões sem qualidade e sem relevância. Mas, sem dúvida, o melhor é ter um bom número de conexões poderosas que sejam altamente qualitativas.

A conhecida expressão “menos é mais” enfatiza a ideia de que, muitas vezes, a simplicidade e a parcimônia são mais eficazes, significativas e poderosas do que o excesso ou a complexidade, e têm aplicação em diversas áreas da vida – como na arquitetura, no estilo de vida, na comunicação e até mesmo na filosofia. Porém essa máxima não se aplica quando se trata de construir uma rede de conexões poderosas. Nesse contexto, “mais, com mais qualidade, é ainda melhor”.

Janguiê Diniz - Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.