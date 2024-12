(Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) O networking promovido pela ABRH-DF vai além da mera troca de cartões





A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Distrito Federal (ABRH-DF), filial da ABRH Brasil, representa muito mais do que uma simples associação profissional. Ela se configura como um verdadeiro hub de conhecimento, inovação e networking para os profissionais de Recursos Humanos da região. Por meio de suas diversas iniciativas, associações exercem um papel fundamental na transformação do setor, impulsionando a geração de valor para empresas e organizações públicas.



Fundada em 1965, a ABRH Brasil está presente em 20 estados e no Distrito Federal, e se configura como uma entidade não governamental sem fins lucrativos que nasceu da união de profissionais envolvidos com a causa de promover a área de Recursos Humanos como agente de transformação. Sua essência é valorizar o ser humano na agenda estratégica dos negócios, na compreensão de que no foco nas pessoas está o caminho e resposta para o desenvolvimento sustentável das organizações.

Filiada à WFPMA (World Federation of People Management Associations) e à FIDAGH (Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana), a ABRH-Brasil é co-fundadora e integra a CRHLP (Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa), fundada em 2010.

Um ambiente fértil para o networking

Em um mundo cada vez mais interconectado, a construção de relacionamentos sólidos é um dos pilares do sucesso profissional. A ABRH-DF proporciona um ambiente propício para que os profissionais de RH estabeleçam contatos valiosos, troquem experiências e aprendam com os pares. Seja por meio de eventos, grupos de estudos ou projetos colaborativos, a associação oferece inúmeras oportunidades para expandir a rede de contatos e fortalecer o capital social.

O networking promovido pela ABRH-DF vai além da mera troca de cartões. Ele se traduz em parcerias estratégicas, novas oportunidades de negócios e a construção de uma comunidade de profissionais engajados em transformar o mundo do trabalho. Ao conectar pessoas com diferentes experiências e visões, a associação contribui para a disseminação de boas práticas e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios da gestão de pessoas.

Recentemente, a associação entregou dois materiais como resultado dos trabalhos dos grupos de estudos. “Líder mentor” e “Programa de multiplicadores”, foram materiais construídos a partir de pesquisa de mercado e aprofundamento em literatura de alto nível. A partir desses materiais, profissionais de RH têm em mãos, e de maneira acessível, material rico em dados e aplicação prática.

Inovando o setor de RH

A ABRH-DF está sempre atenta às últimas tendências e tecnologias que moldam o futuro do trabalho. A associação promove debates e discussões sobre temas como inteligência artificial, big data, gamificação e novas formas de organização do trabalho. Ao fomentar a cultura da inovação, a ABRH-DF incentiva os profissionais de RH a repensar seus modelos de gestão e a buscar soluções mais eficientes e eficazes para os desafios do dia a dia.

Além disso, a associação oferece um amplo portfólio de cursos, workshops e palestras, como o tradicional “Café com RH”, que aborda desde os fundamentos da gestão de pessoas até as temáticas mais avançadas da área.

“Ao investir na capacitação contínua de seus associados, a associação contribui para o desenvolvimento profissional e a atualização dos conhecimentos dos profissionais de RH, tornando-os mais competitivos e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”, comenta o presidente da ABRH-DF, Marcelo Almeida.

Gerando valor para empresas e organizações públicas

Profissionais de RH mais qualificados e atualizados são capazes de desenvolver estratégias mais eficazes para atrair, desenvolver e reter talentos, o que se traduz em maior produtividade, inovação e competitividade para as organizações.

Além disso, as empresas associadas à ABRH-DF têm acesso a uma série de benefícios, como descontos em cursos e eventos, como, por exemplo, o EncontraRH, maior evento de RH do Centro-Oeste. Outra iniciativa, é o Prêmio Ser Humano. Organizações e profissionais que se destacaram ao longo deste ano, mostrando o verdadeiro espírito de inovação.

“Ao fortalecer o vínculo com as empresas, a associação contribui para a disseminação de boas práticas de gestão de pessoas e para a construção de um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. É um espaço de diálogo entre os empreendedores, sociedade e poder público”, comenta Bruno Goytisolo, vice-presidente e que assumirá a próxima gestão na presidência, de 2025-2027.

A ABRH-DF desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do setor de Recursos Humanos no Distrito Federal e isso reflete para o fortalecimento da associação como um todo.

Para fazer parte e aproveitar todos os benefícios da associação, basta entrar em contato com a sede da entidade ou acessar o site oficial. A ABRH-DF oferece diferentes categorias de associados, para atender às necessidades de profissionais de todos os níveis e áreas de atuação.

Assim como a ABRH-DF, esta coluna tem como objetivo disseminar conteúdos e reflexões relevantes para você, caro leitor.

Esperamos que 2025 seja repleto de novos cases e que você siga nos acompanhando!

Boas festas! Até breve!