Reprodução Frente Parlamentar de Comércio e Serviços









Por: João Carlos Silva**



Presidida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) tem trazido para o centro do debate nacional temas voltados ao desenvolvimento dos segmentos que representa. Entre as prioridades está o estímulo à criação de novas vagas de trabalho, sem impor restrições excessivas aos empresários, ao mesmo tempo em que se preserva a estabilidade do emprego formal.

A questão é considerada central para o equilíbrio entre crescimento econômico e segurança trabalhista. Nesse contexto, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) tem defendido a redução das altas cargas tributárias, que segundo ele comprometem a saúde financeira das empresas e limitam a capacidade de investimento e contratação.

Supermercados e atacadistas, por exemplo, são responsáveis pela geração de milhares de empregos em todo o país. O setor, que segue em expansão, é parte essencial da base de arrecadação do governo federal. Para os parlamentares que compõem a Frente, é preciso evitar o aumento contínuo da carga tributária sobre áreas que representam pilares na geração de emprego e renda.





O comércio, como destacam integrantes da FCS, movimenta cifras expressivas e possui alto volume de serviços. Além de empregar em larga escala, é relevante na arrecadação pública. Por isso, a Frente Parlamentar defende uma política que concilie o fortalecimento do setor produtivo com responsabilidade fiscal.

Nas reuniões da FCS, o deputado Domingos Sávio tem sido chamado informalmente de “Domingos Sábio”, apelido que reflete a maneira como sua atuação tem sido vista por colegas ao propor caminhos para o desenvolvimento econômico do país. Para os membros da Frente, a união entre os setores da economia e o Parlamento é fundamental.

O diálogo com representantes do empresariado, argumentam os parlamentares, deve ser parte da construção de políticas públicas eficazes. Ignorar esse debate, afirmam, seria fechar os olhos para soluções concretas que podem contribuir significativamente para o crescimento da economia brasileira.

Segundo os defensores da iniciativa, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços aponta uma direção clara. E, diante disso, questionam: quem teria coragem de apagar essa luz?

** Articulista e Consultor