Reprodução/ANBA O empresário Emílio Kallas





Lendo na conceituada revista Carta do Líbano, vi o valor familiar na vida empresarial de Emilio Kallas. Chamou minha atenção pela trajetória de toda sua família, origem libanesa, dotada de muita fibra e determinação.

Emilio Kallas é um descendente do Cedro do Líbano com todas suas honras. Sua determinação e vontade constroem uma ponte sólida entre paz e prosperidade. Essa é a fibra daqueles que querem o Brasil cada vez mais crescente em todos os segmentos.

O poder que tem o empresariado brasileiro é imenso.

Toda construção que vale muito nos dias atuais. Sem ela, mundo melhor não poderemos ter.

Atentei-me pelo grandioso portfólio do grupo que Emílio comanda. É um valoroso cenário que o Brasil precisa conhecer.

Vivemos nessa polarização política em que os segmentos empresariais já estão dando pouca atenção. São segmentos que elevam empregos e renda aos estados brasileiros. Não cessam suas atividades e lutam diante dos encargos sacrificantes que nossa carga tributária coloca no cotidiano de todos.

Ao começar suas atividades empresariais com muita discrição, Emílio Kallas consolidou suas metas. Faz disso sua obrigação diária.

Esses grupos empresariais é que animam quem está iniciando em vários segmentos da economia nacional. Para se ter sucesso é preciso andar de mãos dadas com o trabalho.

Observamos que o Brasil é um espelho ao mundo lá fora. Com todos nossos problemas internos, crescemos nos business em que somos fortes.

Se observar o desempenho de vários setores econômicos do Brasil, verificaremos como evoluem em disparada. O setor atacadista mostra isso com números expressivos e animadores. Oportunidades de emprego surgem em todo instante nesse segmento.

Dei o exemplo de Emílio Kallas pela leitura que fiz da sua história em Carta do Líbano. História essa que anima o empresariado brasileiro.

Quando uma família se faz unida para crescer em seu negócio, ela mostra toda sua identidade de valores. Pensando assim, tudo que assistimos todos os dias no mundo do empreendedorismo, veremos o tanto que o Brasil evolui.

Não podemos virar nossas costas para essa evolução. O governo precisa fazer sua parte. O empresariado brasileiro faz com louvor. O paulista Emílio Kallas é um deles.

João Carlos Silva

Articulista e Consultor

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG