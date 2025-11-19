IBGE/Prefeitura de Aliança(PE) IBGE lança seleção com 9,5 mil vagas temporárias em 2026

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta quarta-feira (19), um novo processo seletivo nacional para contratação temporária. O edital prevê 9.590 vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo, em um dos maiores recrutamentos já promovidos pelo órgão. A organização do certame ficará novamente sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições começam às 16h desta quarta e seguem até as 23h59 do dia 11 de dezembro. Para participar, é necessário pagar taxa de R$ 38,50. As provas estão programadas para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril.

As vagas foram distribuídas entre dois cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, funções que atuam diretamente na execução das pesquisas estatísticas realizadas pelo IBGE em todo o país.

A maior parte das oportunidades (8.480) é destinada ao cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, que oferece remuneração de R$ 2.676,24. Já o posto de Supervisor de Coleta e Qualidade conta com 1.110 vagas e salário de R$ 3.379,00. Em ambos os casos, há reserva de vagas para ampla concorrência, pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação por mais três anos, dependendo da necessidade do instituto.





O IBGE destaca que esta é a maior seleção temporária já realizada pela instituição. Antes dela, o último processo semelhante ocorreu em 2023, quando foram autorizadas 8.141 contratações.

No mesmo ano, o órgão também participou do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), com a oferta de 895 vagas efetivas.