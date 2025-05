Unsplash/Visual Karsa McDonald's





O McDonald’s anunciou nesta semana que pretende contratar 375 mil novos funcionários nos Estados Unidos durante o verão. A iniciativa é uma das maiores campanhas de contratação da rede nos últimos anos e faz parte de um plano ambicioso para abrir 900 novos restaurantes nos EUA até 2027, além de atender à alta demanda esperada nos meses mais quentes. As informações são da NBC.

O anúncio foi feito por Joe Erlinger, presidente do McDonald’s nos EUA, ao lado da secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, em um restaurante próximo a Columbus, Ohio.

A movimentação acontece em meio a um esforço mais amplo do governo Trump para estimular investimentos em território norte-americano. Segundo a Casa Branca, mais de US$ 5 trilhões em novos aportes foram prometidos por empresas desde os primeiros 100 dias de mandato. Entre eles, estão os planos bilionários da Apple para o setor industrial e os investimentos anunciados por Nvidia, SoftBank e Oracle.

No entanto, a expansão ocorre num momento desafiador para a rede: no início deste mês, o McDonald’s divulgou seu pior desempenho trimestral nos EUA desde o auge da pandemia em 2020. As vendas em lojas já existentes caíram 3,6% no último trimestre, superando a previsão de queda de 1,7%. Em 2020, a queda foi de 8,7% no mesmo período.

Executivos da rede explicaram que a queda está ligada à diminuição do fluxo de clientes, principalmente entre consumidores de renda média e baixa. Um dos sinais dessa mudança de comportamento é o número crescente de pessoas que estão pulando o café da manhã fora de casa para economizar.

Globalmente, o McDonald's opera em mais de 38 mil unidades espalhadas por mais de 100 países, com a meta de chegar a 50 mil até 2027.





Situação no Brasil

Enquanto isso, no Brasil, a rede também está contratando: são 2.712 vagas abertas em diversas áreas, incluindo atendentes de restaurante, funções administrativas, vagas para jovens aprendizes e oportunidades em escritórios regionais. As candidaturas podem ser feitas pela plataforma oficial: https://arcosdorados.gupy.io