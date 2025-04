Divulgação/Marinha Concurso abre vagas para aspirantes





A Marinha do Brasil abriu um novo concurso público com 25 vagas destinadas a profissionais com formação de nível superior em diversas áreas.

As oportunidades são para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais, com salário bruto inicial de R$ 9.070,60, além de benefícios como alimentação, uniforme e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Para participar da seleção, os candidatos devem ser brasileiros natos e ter menos de 29 anos até o dia 30 de junho de 2026. Também é necessário ter concluído, ou estar em fase final de conclusão, o curso superior na área pretendida, com registro no respectivo conselho profissional.

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado no Rio de Janeiro. Durante essa etapa, os candidatos classificados ingressam na Marinha e são preparados para atuar em diferentes organizações militares em todo o território nacional, de acordo com suas especializações e as demandas da instituição.

O edital também aceita diplomas de cursos de bacharelado listados nos “Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura”, desde que as competências da formação sejam compatíveis com as exigidas pela Marinha.





A taxa de inscrição é de R$ 140,00. Estão isentos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea, desde que façam a solicitação entre os dias 28 de abril e 5 de maio. As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site oficial do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha.

Os aprovados poderão, futuramente, alcançar postos de alta patente, como Almirante de Esquadra ou Vice-Almirante, dependendo do quadro ao qual forem transferidos após sua formação.