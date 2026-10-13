Redação DW, Rayanne Azevedo "Agora temos uma economia mundial que está apoiada numa única perna: a da inteligência artificial", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu sua previsão de crescimento para a economia brasileira em 2026, dos 2,4% projetados em julho para 2,2%, segundo o Relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais, divulgado nesta terça-feira (13/10).

O órgão também reduziu sua previsão para o crescimento do PIB brasileiro em 2027, de 2,2% para 1,9%.

O motivo das revisões para baixo se deve à política monetária restritiva aplicada pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação, à retirada de incentivos fiscais e à "incerteza global", segundo o FMI.

As previsões do FMI para este ano são mais otimistas que as do governo brasileiro, que calcula um crescimento de 2%, e do BC, que prevê 1,8%.

No entanto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê para 2027 um crescimento mais forte, de 2,3%.

Um dos principais freios para o crescimento da maior economia da América Latina, segundo o FMI, é a taxa de juros (Selic), que está em 13,75% depois de uma série de cortes iniciados em março, quando chegava a 15%.

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Quando ela sobe, aumentam os custos de captação dos bancos, que tendem a cobrar juros mais altos sobre o dinheiro que emprestam.

O elevado custo do dinheiro está cortando o fluxo do crédito, com impactos já visíveis na indústria e no setor de serviços.

Com esses ingredientes, a economia brasileira está em desaceleração: em 2025 cresceu 2,3%, após ter se expandido 3,4% em 2024, e nos primeiros meses deste ano desacelerou ainda mais.

Segundo os dados oficiais mais recentes, o PIB brasileiro cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano, seis décimos a menos que entre janeiro e março.

FMI melhora previsão para a economia mundial

O FMI alertou nesta terça-feira para riscos significativos ao crescimento econômico e à estabilidade financeira decorrentes de um possível fim do boom de investimentos em inteligência artificial, do aumento dos níveis de endividamento e de um prolongamento do conflito no Oriente Médio.

O FMI projetou um crescimento global de 3,1% em 2026, uma ligeira alta em relação à previsão de 3,0% divulgada em julho, já que os investimentos ainda robustos em infraestrutura de IA compensaram os preços mais altos do petróleo provocados pela guerra no Oriente Médio.

O relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, divulgado em Bangkok durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, também prevê um crescimento de 3,4% em 2027. No entanto, essa projeção se baseia na premissa de que o Estreito de Ormuz seja reaberto até março e que as condições de navegação retornem ao cenário anterior à guerra até outubro de 2027.

Num cenário alternativo mais pessimista, o FMI afirmou que uma queda acentuada nos investimentos em inteligência artificial poderia provocar uma forte desvalorização dos ativos financeiros, reduzindo o PIB global em 1,1% até 2028, incluindo uma queda de 1,8% na produção econômica dos Estados Unidos.

"Agora temos uma economia que está apoiada numa única perna: a da inteligência artificial", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. "E se ela vacilar? E se houver decepção e isso acabar levando a um ambiente potencialmente mais difícil?"

Segundo o FMI, uma guerra mais prolongada, que mantivesse os preços do petróleo acima de 130 dólares por barril durante todo o primeiro trimestre de 2027, reduziria o crescimento econômico global do próximo ano em meio ponto percentual.

as/ra (Efe, Reuters)