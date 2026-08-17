Nik Martin Alguns investidores globais alertam para uma bolha da IA em meio à euforia nas bolsas de valores

Como se a enorme escala dos investimentos em Inteligência Artificial (IA) já não fosse preocupante o suficiente, o responsável pelo maior fundo soberano do planeta também está soando o alarme.

Na semana passada, Nicolai Tangen, diretor-presidente do Fundo Global de Pensão do Governo da Noruega (GPFG), advertiu que, em um colapso extremo dos mercados, uma perda massiva em sua carteira de 2,4 trilhões de dólares (R$ 12,4 trilhões de euros) "não é totalmente improvável".

O fundo, criado para investir as vastas receitas de petróleo e gás do país nórdico, registrou um lucro recorde de 1,753 bilhão de coroas norueguesas (R$ 964,8 milhões) nos primeiros seis meses do ano.

Ainda assim, Tangen alertou que a corrida pelas ações ligadas a chips para IA, cujas valorizações elevadas ajudaram a impulsionar esses ganhos, agora representa um risco sério. Segundo ele, uma correção acentuada poderia apagar grande parte da riqueza acumulada ao longo dos últimos 30 anos.

Numa época que Tangen descreveu como "anormal", com baixos impostos, baixa inflação e juros reduzidos, esses investimentos passaram a financiar cerca de um quarto do orçamento do governo norueguês.

Por que os gestores continuam investindo apesar das preocupações com a IA

Embora Tangen possa soar alarmista, Bill Megginson, um dos principais pesquisadores de fundos soberanos, acredita que muitos gestores experientes compartilham sua cautela em relação às valorizações das ações, mas continuam investindo, ainda que com desconforto.

"Poucos gestores estão dispostos a realizar lucros quando uma transformação tecnológica tão fundamental, alimentada por níveis literalmente sem precedentes de investimentos de capital, mostra poucos sinais de fragilidade", afirma Megginson, professor de Finanças da Universidade de Oklahoma, à DW.

As grandes empresas de tecnologia devem investir mais de 1 trilhão de dólares em infraestrutura relacionada à IA, incluindo chips, data centers e infraestrutura energética.

Enquanto isso, a China vem desenvolvendo modelos de IA avançados por uma fração do custo de seus concorrentes nos Estados Unidos.

O Banco de Compensações Internacionais alertou, em junho, que o entusiasmo excessivo em torno da IA pode terminar em um colapso caso os retornos fiquem abaixo das expectativas.

Por que o fundo da Noruega está vulnerável

Ao contrário dos fundos soberanos da Arábia Saudita ou de Singapura, que fazem grandes investimentos em participações privadas, infraestrutura e imóveis, a Noruega segue principalmente uma estratégia baseada em índices de mercado, comprando fundos que acompanham os principais mercados globais.

O setor de tecnologia representa aproximadamente um terço dos investimentos em ações do fundo.

"O fundo do petróleo segue uma estratégia muito passiva, amplamente diversificada e baseada em índices globais", explica Karin Thorburn, professora e pesquisadora de Finanças da Escola Norueguesa de Economia.

Segundo Thorburn, embora essa abordagem elimine boa parte da incerteza de escolher ações individuais, os gestores do GPFG têm "quase nenhuma margem para se afastar do índice ou adotar estratégias ativas de proteção".

Um mandato rígido do governo impede que o fundo norueguês assuma posições defensivas significativas, incluindo manter grandes quantidades de dinheiro em caixa.

A maioria dos investidores institucionais, por outro lado, utiliza mecanismos de proteção por meio da compra de opções ou contratos futuros, que se valorizam quando investimentos tradicionais, como ações, caem de preço, compensando parte das perdas.

Thorburn, que integrou um painel do governo norueguês em 2022 para analisar os crescentes riscos geopolíticos ao fundo, afirmou que os gestores confiam no conhecimento coletivo dos mercados financeiros.

"Se você começar a apostar contra os mercados, pode estar certo em 50% das vezes, mas também errado em outros 50%", diz ela. "Por isso, sabiamente, o governo decidiu que não faremos isso".

Quão vulnerável a Noruega está?

Javier Capape, especialista em fundos soberanos baseado em Madri, considera que a Noruega está "excepcionalmente exposta" devido à sua estratégia de investimentos composta por cerca de 70% em ações e 30% em títulos de renda fixa.

"Eu não descreveria a Noruega como literalmente 'sem proteção'", diz Capape, ressaltando que a Norges Bank Investment Management, unidade do banco central responsável pela gestão do fundo soberano, também utiliza derivativos de câmbio, juros e ações para se proteger contra quedas bruscas.

A estratégia norueguesa contrasta fortemente com a da Berkshire Hathaway, administrada até o ano passado por um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, Warren Buffett.

Atualmente, a Berkshire mantém cerca de 365 bilhões de dólares em caixa e em títulos de curto prazo do Tesouro dos Estados Unidos.

Por outro lado, o fundo norueguês continua recebendo fluxos constantes das receitas de petróleo e gás dos campos do Mar do Norte. Para 2026, a expectativa é de uma entrada equivalente a 63 bilhões de euros.

Participações privadas e imóveis também enfrentam riscos

Embora os fundos soberanos da Ásia e do Oriente Médio sejam mais diversificados, eles enfrentam riscos semelhantes em seus investimentos alternativos.

Alguns fundos de participação privada suspenderam temporariamente ou limitaram retiradas de investidores devido a uma forte escassez de liquidez. Já o mercado imobiliário comercial vem apresentando desempenho fraco desde a pandemia de covid-19, especialmente o segmento de escritórios.

Capape observa que, globalmente, esses investimentos alternativos já representam 24% das carteiras dos fundos soberanos.

Segundo o Relatório dos Fundos Soberanos de 2026, esses fundos administram atualmente mais de 15 trilhões de dólares em ativos em todo o mundo, ante cerca de 3 a 4 trilhões de dólares durante a crise financeira de 2008 e 2009.

Eles se tornaram "a mais importante fonte global de capital para fundos de participação privada e para investimentos diretos em empresas de capital aberto", afirma Megginson.

Quanto o estouro da bolha da IA poderia custar à Noruega?

Após uma forte queda em junho e julho, muitas ações ligadas à IA se recuperaram. Empresas como Nvidia, Amazon e Microsoft registraram altas de dois dígitos nas últimas semanas.

Alguns analistas agora esperam que as ações relacionadas à IA atinjam novos recordes históricos até o fim do ano. O que acontecerá depois, porém, é impossível prever.

"A própria Norges Bank Investment Management realizou testes de estresse para uma correção ligada à IA e estimou que esse cenário poderia reduzir o valor total do fundo em cerca de 18%", afirmou Capape.

Isso representaria uma perda de aproximadamente 432 bilhões de euros no valor do fundo (R$ 2,6 trilhões), o equivalente a quase sete anos de receitas energéticas da Noruega.