Gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba registra queda de 29% no lucro trimestral O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba anunciou, nesta quinta-feira (15), uma queda de 29% em relação ao ano anterior no lucro líquido trimestral, já que a desaceleração econômica da China atinge o consumo...

Home

Economia

AFP

Gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba registra queda de 29% no lucro trimestral