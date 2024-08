Coca-Cola é condenada a pagar US$ 6 bilhões por evasão fiscal A Coca-Cola foi condenada a pagar cerca de US$ 2,7 bilhões (15,3 bilhões de reais) em impostos nos EUA, ou cerca de US$ 6 bilhões (34 bilhões de reais) incluindo juros, por contabilizar incorretamente...

Home

Economia

AFP

Coca-Cola é condenada a pagar US$ 6 bilhões por evasão fiscal