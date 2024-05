MARTIN BERNETTI (14 mai) Navio se desloca pelo lago Gatún, no Panamá

O Canal do Panamá antecipou em duas semanas a autorização de trânsito para navios de maior calado, graças às chuvas, que aumentaram o volume de água disponível na via, anunciou nesta quinta-feira (30) a administração do local.

A Autoridade do Canal do Panamá também aumentará de 31 para 32 o trânsito de embarcações a partir do próximo sábado. “O calado autorizado para navios que transitarem pelas eclusas neopanamax será de 13,71 metros", informou a Autoridade.

A via panamenha funciona com água doce dos lagos Gatún (450 km²) e Alhajuela (50 km²), afetados por uma seca derivada do fenômeno climático El Niño. Segundo comunicado oficial, os reservatórios de Gatún e Alhajuela amanheceram no último dia 26 pela primeira vez no ano acima do nível registrado na mesma data em 2023.

Devido à escassez de água, o Canal do Panamá passou a aplicar restrições ao trânsito e calado dos navios. Os principais usuários da via, por onde passa 6% do comércio marítimo mundial, são Estados Unidos, China e Japão.