Embraer reduz perdas no primeiro trimestre de 2024 A Embraer reportou, nesta terça-feira (7), um prejuízo de R$ 63,5 milhões no primeiro trimestre de 2024. A cifra representa uma redução de 86% nas perdas em relação ao mesmo período do ano passado, quando o...

