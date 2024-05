JUSTIN SULLIVAN Placa anuncia contratação em loja em San Rafael (Califórnia), em 8 de março de 2024

A criação de emprego nos Estados Unidos arrefeceu mais do que os analistas esperavam em abril, enquanto o desemprego aumentou ligeiramente, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (3) que, no entanto, ainda mostram um mercado de trabalho resiliente.

A maior economia do mundo registrou 175 mil contratações no mês passado, uma queda em relação ao número revisado de março de 315 mil empregos.

Os analistas esperavam um aumento de 250 mil empregos, segundo o Briefing.com.

A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, de acordo com o Departamento do Trabalho.

Apesar da desaceleração, o número de empregos criados em abril permanece bem acima dos 100 mil, o nível médio que alguns economistas consideram necessário para manter a taxa de desemprego estável.

Este arrefecimento nas contratações, assim como o abrandamento dos aumentos salariais, podem ajudar as autoridades de política monetária a manter a inflação sob controle no longo prazo.

Em abril, o aumento salarial foi de 0,2%, ante 0,3% em março.

A força do mercado de trabalho tem apoiado o consumo e o crescimento econômico, apesar das altas taxas de juros, que muitas vezes tornam os empréstimos mais caros para as famílias e as empresas.

Em geral, qualquer movimento que reduza a liquidez na economia tende a desacelerar os aumentos dos preços.

Isso levou o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central) a descartar um aumento das taxas esta semana, o que acalmou o mercado.