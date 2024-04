Mike Coppola Maquete do Titanic, fotografada em 5 de janeiro de 2012, antes de uma leilão em um museu de Nova York

Um relógio de ouro que pertenceu ao passageiro mais rico do Titanic foi arrematado por 1,17 milhão de libras esterlinas (R$ 7,47 milhões) em um leilão no Reino Unido, informou a casa britânica Henry Aldridge & Son.

Um comprador americano venceu a disputa, pulverizando a estimativa anterior, entre 100.000 e 150.000 libras (614 mil e 921 mil reais).

O valor obtido bate o recorde alcançado em 2013 para um objeto relacionado com o famoso navio que naufragou no norte do Atlântico.

A casa de leilões lembra que este ano foi vendido um violino por 1,1 milhão de libras (R$ 5,6 milhões). O estojo deste instrumento também foi vendido neste sábado por 360 mil libras (R$ 2,3 milhões).

O relógio, gravado com as iniciais JJA, pertenceu ao empresário americano John Jacob Astor, que tinha 47 anos quando o Titanic naufragou, na madrugada de 15 de abril de 1912.

Astor, considerado um dos homens mais ricos do mundo naquela época, com uma fortuna de 87 milhões de dólares, o equivalente a vários bilhões de dólares na atualidade, morreu no navio, após ajudar sua esposa, Madeleine, a subir em um bote salva-vidas.

O corpo de Astor foi encontrado uma semana depois do desastre, com o relógio de bolso de ouro 14 quilates entre seus pertences pessoais.

"O relógio foi completamente restaurado após ser devolvido à família do coronel Astor e levado por seu filho", informou a casa de leilões em um comunicado.