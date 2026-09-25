Agência Brasil Loterias Caixa

As dezenas do concurso 3789 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 9 milhões. Uma aposta de São Bernardo do Campo (SP) levou o prêmio.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

13-17-14-09-06-12-07-16-25-18-23-08-19-11-15

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 8.055.220,68

14 acertos

526 apostas ganhadoras, R$ 2.259,58

13 acertos

18700 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

165168 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1023464 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (25)

Quina – concurso 7127

Prêmio estimado em R$ 9 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

51-63-08-01-57

Prêmio acumulou em R$ 10,5 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 11.926,82

3 acertos

2.910 apostas ganhadoras, R$ 140,52

2 acertos

81.846 apostas ganhadoras, R$ 4,99





Lotomania - concurso 2980

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

85-40-25-78-38-48-33-89-79-68-57-80-56-87-98-16-06-91-99-13

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 119.392,87

18 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 2.446,57

17 acertos

549 apostas ganhadoras, R$ 271,84

16 acertos

3346 apostas ganhadoras, R$ 44,60

15 acertos

14845 apostas ganhadoras, R$ 10,05

0 acertos

Não houve acertador





Dupla sena – concurso 3013

Prêmio estimado em R$ 5,5 milhõesConfira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 39-35-13-06-43-34

2º sorteio: 37-21-02-24-12-44

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 4.416,77

4 acertos

758 apostas ganhadoras R$ 113,20

3 acertos

14.046 apostas ganhadoras R$ 3,05

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

14 apostas ganhadoras R$ 4.826,90

4 acertos

751 apostas ganhadoras R$ 114,26

3 acertos

13.489 apostas ganhadoras R$ 3,18





Dia da Sorte – concurso 1307

Prêmio estimado em R$ 400 mil

Confira as dezenas sorteadas:

31-11-27-04-01-03-09



Mês da sorte: 01/Janeiro

Prêmio acumulou em R$ 600 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 2.475,21

5 acertos

872 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

11.433 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Janeiro27.380 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Super sete - concurso 903

Prêmio estimado em R$ 9 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 9

Coluna 2 - 2

Coluna 3 - 4

Coluna 4 - 7

Coluna 5 - 5

Coluna 6 – 5

Coluna 7- 2

Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 68.192,86

5 acertos

78 apostas ganhadoras, R$ 1.248,95

4 acertos

1.367 apostas ganhadoras, R$ 71,26

3 acertos

12.193 apostas ganhadoras, R$ 6,00