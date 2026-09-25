As dezenas do concurso 3789 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 9 milhões. Uma aposta de São Bernardo do Campo (SP) levou o prêmio.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
13-17-14-09-06-12-07-16-25-18-23-08-19-11-15
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 8.055.220,68
14 acertos
526 apostas ganhadoras, R$ 2.259,58
13 acertos
18700 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
165168 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1023464 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (25)
Quina – concurso 7127
Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
51-63-08-01-57
Prêmio acumulou em R$ 10,5 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 11.926,82
3 acertos
2.910 apostas ganhadoras, R$ 140,52
2 acertos
81.846 apostas ganhadoras, R$ 4,99
Lotomania - concurso 2980
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
85-40-25-78-38-48-33-89-79-68-57-80-56-87-98-16-06-91-99-13
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 119.392,87
18 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 2.446,57
17 acertos
549 apostas ganhadoras, R$ 271,84
16 acertos
3346 apostas ganhadoras, R$ 44,60
15 acertos
14845 apostas ganhadoras, R$ 10,05
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 3013Prêmio estimado em R$ 5,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 39-35-13-06-43-34
2º sorteio: 37-21-02-24-12-44
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 4.416,77
4 acertos
758 apostas ganhadoras R$ 113,20
3 acertos
14.046 apostas ganhadoras R$ 3,05
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
14 apostas ganhadoras R$ 4.826,90
4 acertos
751 apostas ganhadoras R$ 114,26
3 acertos
13.489 apostas ganhadoras R$ 3,18
Dia da Sorte – concurso 1307
Prêmio estimado em R$ 400 mil
Confira as dezenas sorteadas:
31-11-27-04-01-03-09
Mês da sorte: 01/Janeiro
Prêmio acumulou em R$ 600 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 2.475,21
5 acertos
872 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
11.433 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Janeiro27.380 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super sete - concurso 903
Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 9
Coluna 2 - 2
Coluna 3 - 4
Coluna 4 - 7
Coluna 5 - 5
Coluna 6 – 5
Coluna 7- 2
Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 68.192,86
5 acertos
78 apostas ganhadoras, R$ 1.248,95
4 acertos
1.367 apostas ganhadoras, R$ 71,26
3 acertos
12.193 apostas ganhadoras, R$ 6,00