Loterias Caixa
Agência Brasil
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As dezenas do  concurso 3789 da Lotofácil  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 9 milhões. Uma aposta de São Bernardo do Campo (SP) levou o prêmio.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

13-17-14-09-06-12-07-16-25-18-23-08-19-11-15

Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 8.055.220,68

14 acertos
526 apostas ganhadoras, R$ 2.259,58

13 acertos
18700 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
165168 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
1023464 apostas ganhadoras, R$ 7,00


Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (25)

Quina – concurso 7127

Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

51-63-08-01-57

Prêmio acumulou em R$ 10,5 milhões

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 11.926,82

3 acertos
2.910 apostas ganhadoras, R$ 140,52

2 acertos
81.846 apostas ganhadoras, R$ 4,99


Lotomania - concurso 2980
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

85-40-25-78-38-48-33-89-79-68-57-80-56-87-98-16-06-91-99-13

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 119.392,87

18 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 2.446,57

17 acertos
549 apostas ganhadoras, R$ 271,84

16 acertos
3346 apostas ganhadoras, R$ 44,60

15 acertos
14845 apostas ganhadoras, R$ 10,05

0 acertos
Não houve acertador


Dupla sena – concurso 3013

Prêmio estimado em R$ 5,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 39-35-13-06-43-34

2º sorteio: 37-21-02-24-12-44

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 4.416,77

4 acertos
758 apostas ganhadoras R$ 113,20

3 acertos
14.046 apostas ganhadoras R$ 3,05

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
14 apostas ganhadoras R$ 4.826,90

4 acertos
751 apostas ganhadoras R$ 114,26

3 acertos
13.489 apostas ganhadoras R$ 3,18


Dia da Sorte – concurso 1307

Prêmio estimado em R$ 400 mil
Confira as dezenas sorteadas:

31-11-27-04-01-03-09

Mês da sorte: 01/Janeiro

Prêmio acumulou em R$ 600 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 2.475,21

5 acertos
872 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
11.433 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Janeiro27.380 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Super sete - concurso 903

Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 9
Coluna 2 - 2
Coluna 3 - 4
Coluna 4 - 7
Coluna 5 -  5
Coluna 6 –  5
Coluna 7- 2

 Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 68.192,86

5 acertos
78 apostas ganhadoras, R$ 1.248,95

4 acertos
1.367 apostas ganhadoras, R$ 71,26

3 acertos
12.193 apostas ganhadoras, R$ 6,00

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2026-09-25/lotofacil-sorteia-r--9-milhoes-nesta-sexta-25.html
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