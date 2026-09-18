Lotofácil
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
Lotofácil

As dezenas do  concurso 3783 da Lotofácil  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 5 milhões para o sorteio desde domingo (20).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

24-22-05-25-04-19-16-01-14-03-15-12-17-06-23

Premiação
15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
151 apostas ganhadoras, R$ 2.096,78

13 acertos
7402 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
96791 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
462638 apostas ganhadoras, R$ 7,00


Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (18)

Quina – concurso 7121

Prêmio estimado em R$ 550 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 22-47-60-23-64

1 ganhador - RIO GRANDE/RS

Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 545.810,37

4 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 7.545,77

3 acertos
1.628 apostas ganhadoras, R$ 136,84

2 acertos
43.292 apostas ganhadoras, R$ 5,14


Lotomania - concurso 2977

Prêmio estimado em R$ 2,6 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

 09-54-44-98-01-37-63-18-38-96-21-15-05-87-46-47-41-30-42-12

Prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 71.857,01

18 acertos
53 apostas ganhadoras, R$ 2.542,11

17 acertos
497 apostas ganhadoras, R$ 271,09

16 acertos
3151 apostas ganhadoras, R$ 42,75

15 acertos
19586 apostas ganhadoras, R$ 6,87

0 acertos
Não houve acertador


Dupla sena – concurso 3010

Prêmio estimado em R$ 4,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 05-07-01-26-44-14

2º sorteio: 16-15-13-49-20-04

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 4.768,39

4 acertos
889 apostas ganhadoras R$ 104,21

3 acertos
16.070 apostas ganhadoras R$ 2,88

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 5.612,02

4 acertos
678 apostas ganhadoras R$ 136,64

3 acertos
13.951 apostas ganhadoras R$ 3,32


Dia da Sorte – concurso 1301

Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 15-08-02-14-26-07-24
Mês da sorte - 08/agosto

Prêmio acumulou em R$ 450 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 1.956,67

5 acertos
936 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
11.262 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Agosto35.935 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Super sete - concurso 900

Prêmio estimado em R$ 8,3 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 4
Coluna 2 - 6
Coluna 3 -  0
Coluna 4 - 8
Coluna 5 - 6
Coluna 6 –  6
Coluna 7 - 1

Prêmio acumulou em R$ 8,5 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 25.330,59

5 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41

4 acertos
1.327 apostas ganhadoras, R$ 81,80

3 acertos
12.759 apostas ganhadoras, R$ 6,00

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2026-09-18/lotofacil-sorteia-r--2-milhoes-nesta-sexta-18.html
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