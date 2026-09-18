MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil

As dezenas do concurso 3783 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 5 milhões para o sorteio desde domingo (20).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

24-22-05-25-04-19-16-01-14-03-15-12-17-06-23

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

151 apostas ganhadoras, R$ 2.096,78

13 acertos

7402 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

96791 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

462638 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (18)

Quina – concurso 7121

Prêmio estimado em R$ 550 mil

Confira as dezenas sorteadas:

22-47-60-23-64

1 ganhador - RIO GRANDE/RS

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 545.810,37

4 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 7.545,77

3 acertos

1.628 apostas ganhadoras, R$ 136,84

2 acertos

43.292 apostas ganhadoras, R$ 5,14





Lotomania - concurso 2977



Prêmio estimado em R$ 2,6 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

09-54-44-98-01-37-63-18-38-96-21-15-05-87-46-47-41-30-42-12

Prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 71.857,01

18 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 2.542,11

17 acertos

497 apostas ganhadoras, R$ 271,09

16 acertos

3151 apostas ganhadoras, R$ 42,75

15 acertos

19586 apostas ganhadoras, R$ 6,87

0 acertos

Não houve acertador





Dupla sena – concurso 3010

Prêmio estimado em R$ 4,4 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 05-07-01-26-44-14

2º sorteio: 16-15-13-49-20-04

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 4.768,39

4 acertos

889 apostas ganhadoras R$ 104,21

3 acertos

16.070 apostas ganhadoras R$ 2,88

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras R$ 5.612,02

4 acertos

678 apostas ganhadoras R$ 136,64

3 acertos

13.951 apostas ganhadoras R$ 3,32





Dia da Sorte – concurso 1301

Prêmio estimado em R$ 300 mil

Confira as dezenas sorteadas:

15-08-02-14-26-07-24

Mês da sorte - 08/agosto

Prêmio acumulou em R$ 450 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 1.956,67

5 acertos

936 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

11.262 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Agosto35.935 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Super sete - concurso 900

Prêmio estimado em R$ 8,3 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 4

Coluna 2 - 6

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 8

Coluna 5 - 6

Coluna 6 – 6

Coluna 7 - 1

Prêmio acumulou em R$ 8,5 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 25.330,59

5 acertos

76 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41

4 acertos

1.327 apostas ganhadoras, R$ 81,80

3 acertos

12.759 apostas ganhadoras, R$ 6,00