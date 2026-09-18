As dezenas do concurso 3783 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 5 milhões para o sorteio desde domingo (20).
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
24-22-05-25-04-19-16-01-14-03-15-12-17-06-23
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
151 apostas ganhadoras, R$ 2.096,78
13 acertos
7402 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
96791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
462638 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (18)
Quina – concurso 7121
Prêmio estimado em R$ 550 mil
Confira as dezenas sorteadas:
22-47-60-23-64
1 ganhador - RIO GRANDE/RS
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 545.810,37
4 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 7.545,77
3 acertos
1.628 apostas ganhadoras, R$ 136,84
2 acertos
43.292 apostas ganhadoras, R$ 5,14
Lotomania - concurso 2977
Prêmio estimado em R$ 2,6 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
09-54-44-98-01-37-63-18-38-96-21-15-05-87-46-47-41-30-42-12
Prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 71.857,01
18 acertos
53 apostas ganhadoras, R$ 2.542,11
17 acertos
497 apostas ganhadoras, R$ 271,09
16 acertos
3151 apostas ganhadoras, R$ 42,75
15 acertos
19586 apostas ganhadoras, R$ 6,87
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 3010
Prêmio estimado em R$ 4,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 05-07-01-26-44-14
2º sorteio: 16-15-13-49-20-04
Prêmio acumulou em R$ 5 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 4.768,39
4 acertos
889 apostas ganhadoras R$ 104,21
3 acertos
16.070 apostas ganhadoras R$ 2,88
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 5.612,02
4 acertos
678 apostas ganhadoras R$ 136,64
3 acertos
13.951 apostas ganhadoras R$ 3,32
Dia da Sorte – concurso 1301
Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:
15-08-02-14-26-07-24
Mês da sorte - 08/agosto
Prêmio acumulou em R$ 450 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 1.956,67
5 acertos
936 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
11.262 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Agosto35.935 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super sete - concurso 900
Prêmio estimado em R$ 8,3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 4
Coluna 2 - 6
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 8
Coluna 5 - 6
Coluna 6 – 6
Coluna 7 - 1
Prêmio acumulou em R$ 8,5 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 25.330,59
5 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41
4 acertos
1.327 apostas ganhadoras, R$ 81,80
3 acertos
12.759 apostas ganhadoras, R$ 6,00