Loterias Caixa
Agência Brasil
Loterias Caixa

As dezenas do  concurso 7115 da  Quina  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:
12-74-43-61-67

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (11)

Lotomania - concurso 2974

Prêmio estimado em R$ 700 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 59-20-47-31-03-13-07-92-79-29-95-73-23-46-26-42-10-37-58-61

Dupla sena – concurso 3007

Prêmio estimado em R$ 3,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 32-31-26-10-24-48

2º sorteio:  48-32-09-23-33-39

Dia da Sorte – concurso 1295

Prêmio estimado em R$ 800 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 14-24-27-10-15-31-12
Mês da Sorte - 10/ outubro

Super sete - concurso 897

Prêmio estimado em R$ 7,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 -  1
Coluna 2 -  1
Coluna 3 -  4
Coluna 4 -  6
Coluna 5 -  8
Coluna 6 –  7
Coluna 7 –  6

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