Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo
Divulgação/Caixa
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso 7110 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (4), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio está estimado em R$ 15 milhões.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

﻿54-09-14-57-80

Confira os demais sorteios desta noite de sexta (4)

Lotomania - concurso 2972

Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

31-97-76-77-10-35-52-94-17-45-41-21-16-84-89-06-33-38-92-51

Dupla sena – concurso 3005

Prêmio estimado em R$ 3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 25-09-21-24-33-18
2º sorteio:  05-40-09-36-07-46

Dia da Sorte – concurso 1290

Prêmio estimado em R$ 450 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 14-26-24-20-10-23-13
Mês da sorte: 11/novembro

Super sete - concurso 895

Prêmio estimado em R$ 7,2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 -  3
Coluna 2 - 8
Coluna 3 -  9
Coluna 4 - 0
Coluna 5 -  5
Coluna 6 –  5
Coluna 7 –  ﻿9

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