As dezenas do concurso 7110 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (4), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio está estimado em R$ 15 milhões.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
54-09-14-57-80
Confira os demais sorteios desta noite de sexta (4)
Lotomania - concurso 2972
Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
31-97-76-77-10-35-52-94-17-45-41-21-16-84-89-06-33-38-92-51
Dupla sena – concurso 3005
Prêmio estimado em R$ 3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 25-09-21-24-33-18
2º sorteio: 05-40-09-36-07-46
Dia da Sorte – concurso 1290
Prêmio estimado em R$ 450 mil
Confira as dezenas sorteadas:
14-26-24-20-10-23-13
Mês da sorte: 11/novembro
Super sete - concurso 895
Prêmio estimado em R$ 7,2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 3
Coluna 2 - 8
Coluna 3 - 9
Coluna 4 - 0
Coluna 5 - 5
Coluna 6 – 5
Coluna 7 – 9