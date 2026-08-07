Loterias Caixa
Agência Brasil
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As dezenas do  concurso 3756 da Quina  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Três apostadores - de Brasília (DF), Curionópolis (PA) e Porto Velho (RO) - dividiram o prêmio. 

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

15-19-09-06-21-20-14-10-13-11-05-03-02-16-22

Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 565.758,41

14 acertos
379 apostas ganhadoras, R$ 1.341,42

13 acertos
10249 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
109675 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
550108 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (07)


Quina - concurso 7086

Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:

 22-01-58-39-61

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 17.081,31

3 acertos
1.459 apostas ganhadoras, R$ 178,40

2 acertos
44.525 apostas ganhadoras, R$ 5,84

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão

Lotomania - concurso 2960

Prêmio estimado em R$ 8 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

78-18-26-16-60-43-27-50-88-49-69-57-91-29-21-65-15-37-46-11

Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 36.673,14

18 acertos
67 apostas ganhadoras, R$ 2.736,80

17 acertos
647 apostas ganhadoras, R$ 283,40

16 acertos
3955 apostas ganhadoras, R$ 46,36

15 acertos
16648 apostas ganhadoras, R$ 11,01

0 acertos
Não houve acertador

Dupla sena – concurso 2993

Prêmio estimado em R$ 750 mil
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio:  11-03-07-50-08-28
2º sorteio:  40-38-49-36-50-47

Prêmio acumulou em R$ 1 milhão

Dia da Sorte – concurso 1266

Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:

28-04-11-07-25-23-10
Mês da sorte: 05/ maio

Prêmio acumulou em R$ 500 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 3.256,22

5 acertos
764 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
9.119 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Maio31.150 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Super Sete - concurso 883

Prêmio estimado em R$ 4,9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 -  9
Coluna 2 -  5
Coluna 3 -  9
Coluna 4 -  9
Coluna 5 -  6
Coluna 6 –  0
Coluna 7 – 5

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões


    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2026-08-07/lotofacil-sorteia-premio-de-r--2-milhoes-nesta-sexta-07.html
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