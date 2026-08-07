Agência Brasil Loterias Caixa

As dezenas do concurso 3756 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Três apostadores - de Brasília (DF), Curionópolis (PA) e Porto Velho (RO) - dividiram o prêmio.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

15-19-09-06-21-20-14-10-13-11-05-03-02-16-22





Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 565.758,41

14 acertos

379 apostas ganhadoras, R$ 1.341,42

13 acertos

10249 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

109675 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

550108 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (07)





Quina - concurso 7086

Prêmio estimado em R$ 600 mil

Confira as dezenas sorteadas:

22-01-58-39-61

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

16 apostas ganhadoras, R$ 17.081,31

3 acertos

1.459 apostas ganhadoras, R$ 178,40

2 acertos

44.525 apostas ganhadoras, R$ 5,84

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão



Lotomania - concurso 2960

Prêmio estimado em R$ 8 milhõesConfira as dezenas sorteadas:

78-18-26-16-60-43-27-50-88-49-69-57-91-29-21-65-15-37-46-11

Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 36.673,14

18 acertos

67 apostas ganhadoras, R$ 2.736,80

17 acertos

647 apostas ganhadoras, R$ 283,40

16 acertos

3955 apostas ganhadoras, R$ 46,36

15 acertos

16648 apostas ganhadoras, R$ 11,01

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena – concurso 2993



Prêmio estimado em R$ 750 mil

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 11-03-07-50-08-28

2º sorteio: 40-38-49-36-50-47

Prêmio acumulou em R$ 1 milhão

Dia da Sorte – concurso 1266

Prêmio estimado em R$ 300 mil

Confira as dezenas sorteadas:

28-04-11-07-25-23-10

Mês da sorte: 05/ maio

Prêmio acumulou em R$ 500 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

17 apostas ganhadoras, R$ 3.256,22

5 acertos

764 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

9.119 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Maio31.150 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Super Sete - concurso 883

Prêmio estimado em R$ 4,9 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 9

Coluna 2 - 5

Coluna 3 - 9

Coluna 4 - 9

Coluna 5 - 6

Coluna 6 – 0

Coluna 7 – 5

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões



