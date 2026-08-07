As dezenas do concurso 3756 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões. Três apostadores - de Brasília (DF), Curionópolis (PA) e Porto Velho (RO) - dividiram o prêmio.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
15-19-09-06-21-20-14-10-13-11-05-03-02-16-22
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 565.758,41
14 acertos
379 apostas ganhadoras, R$ 1.341,42
13 acertos
10249 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
109675 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
550108 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (07)
Quina - concurso 7086
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:
22-01-58-39-61
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 17.081,31
3 acertos
1.459 apostas ganhadoras, R$ 178,40
2 acertos
44.525 apostas ganhadoras, R$ 5,84
Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão
Lotomania - concurso 2960Prêmio estimado em R$ 8 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
78-18-26-16-60-43-27-50-88-49-69-57-91-29-21-65-15-37-46-11
Prêmio acumulou em R$ 9,3 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 36.673,14
18 acertos
67 apostas ganhadoras, R$ 2.736,80
17 acertos
647 apostas ganhadoras, R$ 283,40
16 acertos
3955 apostas ganhadoras, R$ 46,36
15 acertos
16648 apostas ganhadoras, R$ 11,01
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 2993
Prêmio estimado em R$ 750 mil
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 11-03-07-50-08-28
2º sorteio: 40-38-49-36-50-47
Prêmio acumulou em R$ 1 milhão
Dia da Sorte – concurso 1266
Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:
28-04-11-07-25-23-10
Mês da sorte: 05/ maio
Prêmio acumulou em R$ 500 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 3.256,22
5 acertos
764 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
9.119 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Maio31.150 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super Sete - concurso 883
Prêmio estimado em R$ 4,9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 9
Coluna 2 - 5
Coluna 3 - 9
Coluna 4 - 9
Coluna 5 - 6
Coluna 6 – 0
Coluna 7 – 5
Prêmio acumulou em R$ 5 milhões