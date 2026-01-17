A Mega-Sena realizou neste sábado (17) o sorteio do concurso 2961, com prêmio estimado em R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio aconteceuno Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60
A Caixa Econômica Federal fez a transmissão ao vivo do sorteio pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem o resultado em tempo real.
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do portal e do aplicativo oficial da Caixa. O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.
Como funciona o jogo da Mega-sena
A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.
O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.
Apostas online
No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.
Prêmios e chances
Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.
As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números apostados. Confira:
- 6 números – R$ 5 – chance de 1 em 50.063.860
- 7 números – R$ 35 – chance de 1 em 7.151.980
- 8 números – R$ 140 – chance de 1 em 1.787.995
- 9 números – R$ 420 – chance de 1 em 595.998
- 10 números – R$ 1.050 – chance de 1 em 238.399
- 11 números – R$ 2.310 – chance de 1 em 108.363
- 12 números – R$ 4.620 – chance de 1 em 54.182
- 13 números – R$ 8.580 – chance de 1 em 29.175
- 14 números – R$ 15.015,50 – chance de 1 em 16.671
- 15 números – R$ 25.025,50 – chance de 1 em 10.003
- 16 números – R$ 40.040 – chance de 1 em 6.252
- 17 números – R$ 61.880 – chance de 1 em 4.045
- 18 números – R$ 92.820 – chance de 1 em 2.697
- 19 números – R$ 135.660 – chance de 1 em 1.845