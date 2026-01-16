Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (16), o sorteio do concurso 6929 da Quina, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 11,5 milhões para o sorteio deste sábado (17).

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

13-14-54-53-08

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

76 apostas ganhadoras, R$ 6.864,32

3 acertos

5.626 apostas ganhadoras, R$ 88,31

2 acertos

132.731 apostas ganhadoras, R$ 3,74

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (16)



Lotofácil - concurso 3589

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:



18-08-24-25-22-02-12-04-03-11-01-15-19-10-21

2 GANHADORES

APUI/AM

SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA



Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.203.620,69

14 acertos

469 apostas ganhadoras, R$ 1.739,50

13 acertos

15697 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

187837 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1002050 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2876

Prêmio estimado em R$ 2,8 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

41-67-02-48-85-51-22-95-36-75-30-69-29-37-89-91-82-55-68-90

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 3,6 MILHÕES

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 119.486,01

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.715,59

17 acertos

477 apostas ganhadoras, R$ 313,11

16 acertos

2861 apostas ganhadoras, R$ 52,20

15 acertos

12441 apostas ganhadoras, R$ 12,00

0 acertos

Não houve acertador



Dupla sena - concurso 2913

Prêmio estimado em R$ 8,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 49-22-12-04-43-20

2º sorteio - 13-02-20-47-27-49

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 9 MILHÕES

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

18 apostas ganhadoras R$ 7.030,25

4 acertos

1.147 apostas ganhadoras R$ 126,08

3 acertos

21.401 apostas ganhadoras R$ 3,37

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

25 apostas ganhadoras R$ 4.555,60

4 acertos

1.258 apostas ganhadoras R$ 114,96

3 acertos

23.602 apostas ganhadoras R$ 3,06

Super sete - concurso 799

Prêmio estimado em R$ 950 mil

Confira as dezenas sorteadas:



Coluna 1 - 9

Coluna 2 - 6

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 4

Coluna 5 - 7

Coluna 6 - 1

Coluna 7 - 8



PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 1 MILHÃO

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 21.716,51

5 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 940,10

4 acertos

387 apostas ganhadoras, R$ 80,16

3 acertos

3.982 apostas ganhadoras, R$ 6,00