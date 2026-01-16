A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (16), o sorteio do concurso 6929 da Quina, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 11,5 milhões para o sorteio deste sábado (17).
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
13-14-54-53-08
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 6.864,32
3 acertos
5.626 apostas ganhadoras, R$ 88,31
2 acertos
132.731 apostas ganhadoras, R$ 3,74
Como jogar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (16)
Lotofácil - concurso 3589
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
18-08-24-25-22-02-12-04-03-11-01-15-19-10-21
2 GANHADORES
APUI/AM
SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.203.620,69
14 acertos
469 apostas ganhadoras, R$ 1.739,50
13 acertos
15697 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
187837 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1002050 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2876
Prêmio estimado em R$ 2,8 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
41-67-02-48-85-51-22-95-36-75-30-69-29-37-89-91-82-55-68-90
PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 3,6 MILHÕES
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 119.486,01
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.715,59
17 acertos
477 apostas ganhadoras, R$ 313,11
16 acertos
2861 apostas ganhadoras, R$ 52,20
15 acertos
12441 apostas ganhadoras, R$ 12,00
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2913
Prêmio estimado em R$ 8,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 49-22-12-04-43-20
2º sorteio - 13-02-20-47-27-49
PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 9 MILHÕES
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 7.030,25
4 acertos
1.147 apostas ganhadoras R$ 126,08
3 acertos
21.401 apostas ganhadoras R$ 3,37
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
25 apostas ganhadoras R$ 4.555,60
4 acertos
1.258 apostas ganhadoras R$ 114,96
3 acertos
23.602 apostas ganhadoras R$ 3,06
Super sete - concurso 799
Prêmio estimado em R$ 950 mil
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 9
Coluna 2 - 6
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 4
Coluna 5 - 7
Coluna 6 - 1
Coluna 7 - 8
PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 1 MILHÃO
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 21.716,51
5 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 940,10
4 acertos
387 apostas ganhadoras, R$ 80,16
3 acertos
3.982 apostas ganhadoras, R$ 6,00