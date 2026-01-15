O prêmio de R$ 34.127.084,96 milhões do concurso 2960 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Agora, o valor está acumulado em R$ 41 milhões.
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
47 - 15 - 16 - 03 - 13 - 46.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 38.114,61
4 acertos
3.175 apostas ganhadoras, R$ 910,23
Lotofácil
O concurso 3588 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. O valor subiu para R$ 5 milhões. Veja os números:
24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
285 apostas ganhadoras, R$ 1.769,51
13 acertos
9427 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
109930 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
549120 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
O concurso 6928 da Quina também foi sorteado, com prêmio acumulado de R$ 8.996.968,62 milhões. Ninguém ganhou as cinco dezenas e o valor subiu para R$ 10 milhões. Veja as dezenas:
56 - 33 - 44 - 72 - 66.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 9.083,36
3 acertos
4.862 apostas ganhadoras, R$ 96,08
2 acertos
104.996 apostas ganhadoras, R$ 4,44
Timemania
O concurso 2343 da Timemania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.400.000,00, que também acumulou . O valor para o próximo sorteio é de R$ 2.500.000,00.
Veja os números:
08 - 21 - 06 - 71 - 01 - 72 - 61.
Time do coração: 55 - Novorizontino/SP
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 17.631,79
5 acertos
98 apostas ganhadoras, R$ 1.285,11
4 acertos
1.517 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
14.511 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Dia de Sorte
O concurso 1164 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 1.100.000,00. Niguém acertou as dezenas e o próximo valor é de R$ 1.500. 000,00. Confira os números:
27 - 06 -22 - 07 - 21 - 23 - 20.
Mês da sorte: 01 - Janeiro
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 2.222,44
5 acertos
1.814 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
24.038 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como jogar
A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Também se pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Como participar
Escolha os números: marque de 6 a 20 números no volante.
Facilite a aposta
Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.
Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira perfeita de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.