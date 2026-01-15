Cartelas da Mega-Sena
O prêmio de  R$ 34.127.084,96 milhões  do concurso 2960 da Mega-Sena  acumulou nesta quinta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em  São Paulo. Agora, o valor está acumulado em R$ 41 milhões.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e também no  Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

47 - 15 - 16 - 03 - 13 - 46.

Premiação

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 38.114,61

4 acertos
3.175 apostas ganhadoras, R$ 910,23

Lotofácil

O concurso 3588 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. O valor subiu para R$ 5 milhões. Veja os números:

24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17.

Premiação

15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
285 apostas ganhadoras, R$ 1.769,51

13 acertos
9427 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
109930 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
549120 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

O concurso 6928 da Quina também foi sorteado, com prêmio acumulado de R$ 8.996.968,62 milhões. Ninguém ganhou as cinco dezenas e o valor subiu para R$ 10 milhões. Veja as dezenas:

56 - 33 - 44 - 72 - 66.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 9.083,36

3 acertos
4.862 apostas ganhadoras, R$ 96,08

2 acertos
104.996 apostas ganhadoras, R$ 4,44

Timemania

O concurso 2343 da Timemania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.400.000,00, que também acumulou . O valor para o próximo sorteio é de R$ 2.500.000,00.

Veja os números:

08 - 21 - 06 - 71 - 01 - 72 - 61.

Time do coração: 55 - Novorizontino/SP

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 17.631,79

5 acertos
98 apostas ganhadoras, R$ 1.285,11

4 acertos
1.517 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
14.511 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte

O concurso 1164 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 1.100.000,00.  Niguém acertou as dezenas e o próximo valor é de R$ 1.500. 000,00. Confira os números:

27 - 06 -22 - 07 - 21 - 23 - 20.

Mês da sorte: 01 - Janeiro

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 2.222,44

5 acertos
1.814 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
24.038 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Também se pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como participar

Escolha os números: marque de 6 a 20 números no volante.

Facilite a aposta

Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.


Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira perfeita de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

