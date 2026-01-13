Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Isso torna a +Milionária quase cinco vezes mais difícil de ganhar do que a Mega-Sena.

As dezenas do concurso 2959 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 20 milhões.





O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Veja as dezenas

41-45-35-44-26-18

Lotofácil

O concurso 3586 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00.

13-01-25-15-22-02-10-18-17-06-14-12-21-24-11



Quina

O concurso 6926 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 6.762.556,48. Veja os números:

80-14-29-79-40

Timemania



O concurso 2342 da Timemania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.100.00,00. Veja os números:

35-39- 48-22-01-10-56

Time do coração: 34-Cuiabá/MT



Dia de Sorte

O concurso 1163 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 750.000,00. Confira os números:

18-16-05-12-04-02-21

Mês da sorte: 12-Dezembro

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda se pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como participar

Escolha seus números: marque de 6 a 20 números no volante.

Facilite sua aposta

Surpresinha: nesta modalidade, é o sistema que escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: é a forma de concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é uma forma de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Como funciona

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 7,00.

É possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Se pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.



As cotas de bolões organizados pelas lotéricas, podem ser adquiridas com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) com a mesma tarifa de serviço adicional.

Horário de venda: as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Como funciona o pagamento de prêmios

• Resgate nas agências: o pagamento de prêmios de apostas realizadas pelo Internet Banking CAIXA, independentemente do valor, deve ser feito nas agências da CAIXA.

• Documentação necessária: o resgate pode ser feito pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pelo Internet Banking CAIXA.