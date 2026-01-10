Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (10), o sorteio do concurso 2958 da Mega-sena, com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões para quem acertar todas as dezenas.

Não houve vencedor e o prêmio acumulou em R$ 20 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (13).

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:



42-35-49-14-07-09

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

186 apostas ganhadoras, R$ 8.982,02

4 acertos

6.825 apostas ganhadoras, R$ 403,49

Como funciona o jogo da Mega-sena

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática ( Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.

Prêmios e chances

Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.

Confira os demais sorteios desta noite de sábado (10)



Lotofácil - concurso 3584

Prêmio estimado em R$ 6 milhões

Dezenas sorteadas:

16-09-17-20-07-04-08-21-13-01-18-25-15-23-02

3 GANHADORES

CURITIBA/PR

PORTO VELHO/RO

SÃO PAULO/SP



Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.784.670,80

14 acertos

663 apostas ganhadoras, R$ 1.384,27

13 acertos

19424 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

209894 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1073665 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina - concurso 6924

Prêmio estimado em R$ 3,3 milhões

Dezenas sorteadas:

49-66-52-13-04

2 GANHADORES

PIACABUCU/AL

MORRO AGUDO/SP

Premiação

5 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 1.666.474,14

4 acertos

84 apostas ganhadoras, R$ 4.932,03

3 acertos

6.676 apostas ganhadoras, R$ 59,10

2 acertos

99.794 apostas ganhadoras, R$ 3,95





Timemania - concurso 2341

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Dezenas sorteadas:

Time do coração:

ACUMULOU EM R$ 2,1 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

76 apostas ganhadoras, R$ 1.708,63

4 acertos

1.387 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

13.970 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

REMO /PA

5.085 apostas ganhadoras, R$ 8,50



+Milionária - concurso 319

Prêmio estimado em R$ 16,5 milhões

Dezenas sorteadas:Trevos:

ACUMULOU EM R$ 17 MILHÕES

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

12 apostas ganhadoras, R$ 28.673,84

4 acertos + 2 trevos

58 apostas ganhadoras, R$ 1.955,77

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

783 apostas ganhadoras, R$ 144,87

3 acertos + 2 trevos

1143 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

9604 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

9047 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

73120 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dia da Sorte - concurso 1162

Prêmio estimado em R$ 400 mil

Dezenas sorteadas:Mês da sorte:

ACUMULOU EM R$ 750 MIL

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

42 apostas ganhadoras, R$ 2.611,54

5 acertos

1.267 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

15.938 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Maio - 60.640 apostas ganhadoras, R$ 2,50