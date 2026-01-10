A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (10), o sorteio do concurso 2958 da Mega-sena, com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões para quem acertar todas as dezenas.
Não houve vencedor e o prêmio acumulou em R$ 20 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (13).
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
42-35-49-14-07-09
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
186 apostas ganhadoras, R$ 8.982,02
4 acertos
6.825 apostas ganhadoras, R$ 403,49
Como funciona o jogo da Mega-sena
A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.
O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática ( Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.
Apostas online
No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.
Prêmios e chances
Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.
Confira os demais sorteios desta noite de sábado (10)
Lotofácil - concurso 3584
Prêmio estimado em R$ 6 milhões
Dezenas sorteadas:
16-09-17-20-07-04-08-21-13-01-18-25-15-23-02
3 GANHADORES
CURITIBA/PR
PORTO VELHO/RO
SÃO PAULO/SP
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.784.670,80
14 acertos
663 apostas ganhadoras, R$ 1.384,27
13 acertos
19424 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
209894 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1073665 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina - concurso 6924
Prêmio estimado em R$ 3,3 milhões
Dezenas sorteadas:
49-66-52-13-04
2 GANHADORES
PIACABUCU/AL
MORRO AGUDO/SP
Premiação
5 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 1.666.474,14
4 acertos
84 apostas ganhadoras, R$ 4.932,03
3 acertos
6.676 apostas ganhadoras, R$ 59,10
2 acertos
99.794 apostas ganhadoras, R$ 3,95
Timemania - concurso 2341
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Dezenas sorteadas:
Time do coração: 64 - Remo (PA)
ACUMULOU EM R$ 2,1 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 1.708,63
4 acertos
1.387 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
13.970 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
REMO /PA
5.085 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dezenas sorteadas: 26-30-37-29-18-11
+Milionária - concurso 319
Prêmio estimado em R$ 16,5 milhões
Trevos: 3 e 1
ACUMULOU EM R$ 17 MILHÕES
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
12 apostas ganhadoras, R$ 28.673,84
4 acertos + 2 trevos
58 apostas ganhadoras, R$ 1.955,77
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
783 apostas ganhadoras, R$ 144,87
3 acertos + 2 trevos
1143 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9604 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
9047 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
73120 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia da Sorte - concurso 1162
Prêmio estimado em R$ 400 mil
Mês da sorte: 05/Maio
ACUMULOU EM R$ 750 MIL
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 2.611,54
5 acertos
1.267 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
15.938 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Maio - 60.640 apostas ganhadoras, R$ 2,50