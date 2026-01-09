Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (9), o sorteio do concurso 6923 da Quina, com prêmio estimado em R$ 2,3 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões para o sorteio deste sábado (10).

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

18-34-41-57-63

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

65 apostas ganhadoras, R$ 6.000,79

3 acertos

3.050 apostas ganhadoras, R$ 121,79

2 acertos

71.443 apostas ganhadoras, R$ 5,19

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.





Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (9)







Lotofácil - concurso 3583

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

02-21-22-10-09-04-14-15-06-24-25-12-13-23-03

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

209 apostas ganhadoras, R$ 2.297,49

13 acertos

7925 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

107604 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

606327 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2873

Prêmio estimado em R$ 580 mil

Confira as dezenas sorteadas:

39-57-03-11-74-19-49-75-50-60-38-86-10-80-62-23-02-05-92-24

Prêmio acumulou em R$ 1,3 milhão

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 205.916,80

18 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 2.859,96

17 acertos

397 apostas ganhadoras, R$ 324,17

16 acertos

2433 apostas ganhadoras, R$ 52,89

15 acertos

10543 apostas ganhadoras, R$ 12,20

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2910

Prêmio estimado em R$ 6,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:



1º sorteio - 04-49-29-30-25-26

2º sorteio - 14-08-02-09-07-42

Prêmio acumulou em 7,5 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 7.423,29

4 acertos

1.325 apostas ganhadoras R$ 128,05

3 acertos

25.449 apostas ganhadoras R$ 3,33

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 6.680,96

4 acertos

1.661 apostas ganhadoras R$ 102,15

3 acertos

29.134 apostas ganhadoras R$ 2,91

Super sete - concurso 796

Prêmio estimado em R$ 650 mil

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 5

Coluna 2 - 6

Coluna 3 - 2

Coluna 4 - 7

Coluna 5 - 0

Coluna 6 - 7

Coluna 7 - 6

Prêmio acumulou em R$ 750 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras, R$ 1.678,92

4 acertos

425 apostas ganhadoras, R$ 79,00

3 acertos

4.107 apostas ganhadoras, R$ 6,00



