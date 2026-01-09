A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (9), o sorteio do concurso 6923 da Quina, com prêmio estimado em R$ 2,3 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões para o sorteio deste sábado (10).
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
18-34-41-57-63
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
65 apostas ganhadoras, R$ 6.000,79
3 acertos
3.050 apostas ganhadoras, R$ 121,79
2 acertos
71.443 apostas ganhadoras, R$ 5,19
Como jogar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (9)
Lotofácil - concurso 3583
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
02-21-22-10-09-04-14-15-06-24-25-12-13-23-03
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
209 apostas ganhadoras, R$ 2.297,49
13 acertos
7925 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
107604 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
606327 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2873
Prêmio estimado em R$ 580 mil
Confira as dezenas sorteadas:
39-57-03-11-74-19-49-75-50-60-38-86-10-80-62-23-02-05-92-24
Prêmio acumulou em R$ 1,3 milhão
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 205.916,80
18 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 2.859,96
17 acertos
397 apostas ganhadoras, R$ 324,17
16 acertos
2433 apostas ganhadoras, R$ 52,89
15 acertos
10543 apostas ganhadoras, R$ 12,20
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2910
Prêmio estimado em R$ 6,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 04-49-29-30-25-26
2º sorteio - 14-08-02-09-07-42
Prêmio acumulou em 7,5 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 7.423,29
4 acertos
1.325 apostas ganhadoras R$ 128,05
3 acertos
25.449 apostas ganhadoras R$ 3,33
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 6.680,96
4 acertos
1.661 apostas ganhadoras R$ 102,15
3 acertos
29.134 apostas ganhadoras R$ 2,91
Super sete - concurso 796
Prêmio estimado em R$ 650 mil
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 5
Coluna 2 - 6
Coluna 3 - 2
Coluna 4 - 7
Coluna 5 - 0
Coluna 6 - 7
Coluna 7 - 6
Prêmio acumulou em R$ 750 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras, R$ 1.678,92
4 acertos
425 apostas ganhadoras, R$ 79,00
3 acertos
4.107 apostas ganhadoras, R$ 6,00