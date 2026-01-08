A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (8), as seis dezenas do concurso 2957 da Mega-Sena, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio acumulado chegou a R$ 13.500.000,00 após ninguém acertar os números.
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira os números:
28 - 52- 19 - 37 - 36 - 48
Premiação
6 acertos -Não houve ganhadores
5 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 81.629,27
4 acertos - 2.046 apostas ganhadoras, R$ 1.052,22
Lotofácil
O concurso 3582 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1. 800.000,00. Veja os números:
12- 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07
Premiação
15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.106.879,12
14 acertos - 209 apostas ganhadoras, R$ 2.220,94
13 acertos - 7201 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos - 104350 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos - 609312 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento:
DIVINOPOLIS/MG
INDIANA/SP
As duas apostas com 15 acertos ganharam R$ 1.106.879,12
Quina
O concurso 6922 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 1.456. 151, 54. Veja os números:
51 - 36 - 26 - 16 - 56
Premiação
5 acertos - Não houve ganhadores
4 acertos - 20 apostas ganhadoras, R$ 14.360,34
3 acertos - 1.639 apostas ganhadoras, R$ 166,88
2 acertos - 43.791 apostas ganhadoras, R$ 6,24
Timemania
O concurso 2340 da Timemania sorteou o prêmio de R$ 1.700.000,00 Confira os números:
22- 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66
Time do Coração: 49 - Juventude (RS)
Premiação
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 14.456,25
5 acertos - 88 apostas ganhadoras, R$ 1.173,39
4 acertos - 1.772 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos - 14.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Dia de Sorte
O concurso 1161 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Veja os números:
05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23
Mês da Sorte: 07 -Julho
Premiação
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - 32 apostas ganhadoras, R$ 2.902,67
5 acertos - 1.149 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos - 14.789 apostas ganhadoras, R$ 5,00