Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (8), as seis dezenas do concurso 2957 da Mega-Sena, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio acumulado chegou a R$ 13.500.000,00 após ninguém acertar os números.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira os números:

28 - 52- 19 - 37 - 36 - 48

Premiação

6 acertos -Não houve ganhadores

5 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 81.629,27

4 acertos - 2.046 apostas ganhadoras, R$ 1.052,22

Lotofácil

O concurso 3582 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1. 800.000,00. Veja os números:

12- 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07



Premiação



15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.106.879,12

14 acertos - 209 apostas ganhadoras, R$ 2.220,94

13 acertos - 7201 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 104350 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 609312 apostas ganhadoras, R$ 7,00



Detalhamento:

DIVINOPOLIS/MG

INDIANA/SP

As duas apostas com 15 acertos ganharam R$ 1.106.879,12

Quina

O concurso 6922 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 1.456. 151, 54. Veja os números:

51 - 36 - 26 - 16 - 56

Premiação



5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 20 apostas ganhadoras, R$ 14.360,34

3 acertos - 1.639 apostas ganhadoras, R$ 166,88

2 acertos - 43.791 apostas ganhadoras, R$ 6,24

Timemania

O concurso 2340 da Timemania sorteou o prêmio de R$ 1.700.000,00 Confira os números:

22- 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66

Time do Coração: 49 - Juventude (RS)

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 14.456,25

5 acertos - 88 apostas ganhadoras, R$ 1.173,39

4 acertos - 1.772 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos - 14.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte

O concurso 1161 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Veja os números:

05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23

Mês da Sorte: 07 -Julho

Premiação



7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 32 apostas ganhadoras, R$ 2.902,67

5 acertos - 1.149 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos - 14.789 apostas ganhadoras, R$ 5,00