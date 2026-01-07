A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (7), o sorteio das dezenas do concurso 318 da + Milionária, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 16.000.000,00
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Veja os números
03 - 23 - 49 -22- 38 - 06.
Trevos: 04 - 05.
Ninguém ganhou o prêmio principal e o prêmio acumulou para R$ 16.500.000,00.
Premiação
6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, R$ 117.683,23
5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, R$ 12.552,88
4 acertos + 2 trevos - 54 apostas ganhadoras, R$ 1.867,98
4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 890 apostas ganhadoras, R$ 113,33
3 acertos + 2 trevos - 992 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo - 9253 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos - 7181 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo - 71759 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6921 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 670. 149, 00. O valor acumulou e o próximo sorteio será estimado em R$ 1.500.000,00
Veja os números:
50 - 77 - 26 - 69 -74.
Premiação5 acertos - Não houve ganhadores
4 acertos - 20 apostas ganhadoras, R$ 14.360,34
3 acertos - 1.639 apostas ganhadoras, R$ 166,88
2 acertos - 43.791 apostas ganhadoras, R$ 6,24
Lotofácil
O concurso 3581 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1. 800.000,00. Veja os números:
24- 03 - 06 - 07 - 08- 05- 17 - 22- 20 - 12 - 04 - 15 - 10 - 02 - 16.
Premiação15 acertos - apostas ganhadoras, R$ 970.083,13
14 acertos - 241 apostas ganhadoras, R$ 2.411,43
13 acertos - 9602 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos - 122170 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos - 628338 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
RIO DE JANEIRO/RJ
SAO PAULO/SP
Dupla Sena
O concurso 2909 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 6.107.781,14 e o 2º sorteio avaliado em R$ 128.170,17. Veja os números:
1º sorteio: 12- 48 - 47 - 33 - 44 - 09.
2º sorteio: 46 - 19 - 15 - 12 - 38 - 25.
Não houve ganhadores para os prêmios principais.
Premiação - 1º sorteio
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos - 26 apostas ganhadoras R$ 4.481,47
4 acertos - 1.359 apostas ganhadoras R$ 97,98
3 acertos - 25.154 apostas ganhadoras R$ 2,64
Premiação - 2º sorteio
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos - 35 apostas ganhadoras R$ 2.996,19
4 acertos - 1.407 apostas ganhadoras R$ 94,64
3 acertos - 21.639 apostas ganhadoras R$ 3,07
Lotomania
O concurso 2872 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 12.645.357,89. Veja os números:
89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61- 10 -90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69.
Super Sete
O concurso 795 do Super Sete sorteiou o prêmio de R$ 500.000, 00. Veja os números:
COLUNA 1 - 7
COLUNA 2 - 9.
COLUNA 3 - 1.
COLUNA 4 - 4.
COLUNA 5 - 3.
COLUNA 6 - 4.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 20.495,12
5 acertos - 30 apostas ganhadoras, R$ 975,95
4 acertos - 439 apostas ganhadoras, R$ 66,69
3 acertos - 4.080 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.