A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (7), o sorteio das dezenas do concurso 318 da + Milionária, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 16.000.000,00

Veja os números

03 - 23 - 49 -22- 38 - 06.

Trevos: 04 - 05.

Ninguém ganhou o prêmio principal e o prêmio acumulou para R$ 16.500.000,00.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, R$ 117.683,23

5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, R$ 12.552,88

4 acertos + 2 trevos - 54 apostas ganhadoras, R$ 1.867,98

4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 890 apostas ganhadoras, R$ 113,33

3 acertos + 2 trevos - 992 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo - 9253 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos - 7181 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo - 71759 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Quina

O concurso 6921 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 670. 149, 00. O valor acumulou e o próximo sorteio será estimado em R$ 1.500.000,00

Veja os números:

50 - 77 - 26 - 69 -74.

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 20 apostas ganhadoras, R$ 14.360,34

3 acertos - 1.639 apostas ganhadoras, R$ 166,88

2 acertos - 43.791 apostas ganhadoras, R$ 6,24





Lotofácil

O concurso 3581 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1. 800.000,00. Veja os números:

24- 03 - 06 - 07 - 08- 05- 17 - 22- 20 - 12 - 04 - 15 - 10 - 02 - 16.

Premiação

15 acertos - apostas ganhadoras, R$ 970.083,13

14 acertos - 241 apostas ganhadoras, R$ 2.411,43

13 acertos - 9602 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 122170 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 628338 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

RIO DE JANEIRO/RJ

SAO PAULO/SP







Dupla Sena

O concurso 2909 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 6.107.781,14 e o 2º sorteio avaliado em R$ 128.170,17. Veja os números:

1º sorteio: 12- 48 - 47 - 33 - 44 - 09.

2º sorteio: 46 - 19 - 15 - 12 - 38 - 25.

Não houve ganhadores para os prêmios principais.

Premiação - 1º sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 26 apostas ganhadoras R$ 4.481,47

4 acertos - 1.359 apostas ganhadoras R$ 97,98

3 acertos - 25.154 apostas ganhadoras R$ 2,64

Premiação - 2º sorteio



6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 35 apostas ganhadoras R$ 2.996,19

4 acertos - 1.407 apostas ganhadoras R$ 94,64

3 acertos - 21.639 apostas ganhadoras R$ 3,07

Lotomania

O concurso 2872 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 12.645.357,89. Veja os números:

89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61- 10 -90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69.

Super Sete

O concurso 795 do Super Sete sorteiou o prêmio de R$ 500.000, 00. Veja os números:

COLUNA 1 - 7

COLUNA 2 - 9.

COLUNA 3 - 1.

COLUNA 4 - 4.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 20.495,12

5 acertos - 30 apostas ganhadoras, R$ 975,95

4 acertos - 439 apostas ganhadoras, R$ 66,69

3 acertos - 4.080 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão



O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.