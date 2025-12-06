Mega da Virada
Mega-Sena  realizou neste sábado (6) o sorteio do concurso  2.948, com prêmio estimado em  R$ 12.727.900,98 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio aconteceuno Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o próximo corteio deve ser de R$ 20 milhões, na terça-feira (9)

Os números sorteados foram: 37-58-06-52-24-53

A Caixa Econômica Federal fez a transmissão ao vivo do sorteio pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem o resultado em tempo real.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do portal e do aplicativo oficial da Caixa. O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

Como funciona o jogo

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.

Prêmios e chances
Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.


As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números apostados. Confira:

  • 6 números – R$ 5 – chance de 1 em 50.063.860
  • 7 números – R$ 35 – chance de 1 em 7.151.980
  • 8 números – R$ 140 – chance de 1 em 1.787.995
  • 9 números – R$ 420 – chance de 1 em 595.998
  • 10 números – R$ 1.050 – chance de 1 em 238.399
  • 11 números – R$ 2.310 – chance de 1 em 108.363
  • 12 números – R$ 4.620 – chance de 1 em 54.182
  • 13 números – R$ 8.580 – chance de 1 em 29.175
  • 14 números – R$ 15.015,50 – chance de 1 em 16.671
  • 15 números – R$ 25.025,50 – chance de 1 em 10.003
  • 16 números – R$ 40.040 – chance de 1 em 6.252
  • 17 números – R$ 61.880 – chance de 1 em 4.045
  • 18 números – R$ 92.820 – chance de 1 em 2.697
  • 19 números – R$ 135.660 – chance de 1 em 1.845
