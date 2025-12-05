Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (5), o sorteio do concurso 6895 da Quina, com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

73-67-38-64-15

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a T eimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (5)





Lotofácil - concurso 3555

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

08-14-15-03-01-07-13-20-23-18-19-04-10-02-24

Lotomania - concurso 2858

Prêmio estimado em R$ 500 mil

Confira as dezenas sorteadas:

61-25-08-09-52-89-43-93-67-20-88-77-58-44-03-90-06-24-01-66

Dupla sena - concurso 2895

Prêmio estimado em R$ 1,9 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 24-39-30-09-26-20

2º sorteio - 35-05-23-06-04-43

Super sete - concurso 781

Prêmio estimado em R$ 100 mil

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 4

Coluna 2 - 5

Coluna 3 - 4

Coluna 4 - 4

Coluna 5 - 3

Coluna 6 - 6

Coluna 7 - 2

