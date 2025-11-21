A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (221), o sorteio do concurso 6883 da Quina, com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Dois apostadores dividiram o prêmio desta noite, de General Carneiro (PR) e de Palmas (TO).
O próximo sorteio da Quina será realizado neste sábado (22), com prêmio estimado em R$ 600 mil.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
45-44-52-08-78
2 ganhadores
General Carneiro (PR) e Palmas (TO)
Premiação
5 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.575.486,85
4 acertos
87 apostas ganhadoras, R$ 5.602,99
3 acertos
3.998 apostas ganhadoras, R$ 116,11
2 acertos
99.131 apostas ganhadoras, R$ 4,68
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (21)
Lotofácil - concurso 3543
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
09-21-14-05-04-25-15-16-01-07-08-06-22-17-20
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
221 apostas ganhadoras, R$ 2.230,90
13 acertos
7526 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
90222 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
519821 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Super sete - concurso 775
Prêmio estimado em R$ 5,2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 3
Coluna 2 - 4
Coluna 3 - 4
Coluna 4 - 6
Coluna 5 - 6
Coluna 6 - 6
Coluna 7 - 1Prêmio acumulou em R$ 5,4 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 28.277,39
5 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 1.795,38
4 acertos
1.119 apostas ganhadoras, R$ 72,20
3 acertos
10.537 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotomania - concurso 2852
Prêmio estimado em R$ 1 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
33-94-53-0 1-90-21-20-04-38-99-17-06-55-75-25-43-02-67-37-83
Prêmio acumulou em R$ 1,6 milhão
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 80.340,09
18 acertos
35 apostas ganhadoras, R$ 2.869,29
17 acertos
390 apostas ganhadoras, R$ 257,50
16 acertos
2185 apostas ganhadoras, R$ 45,96
15 acertos
9420 apostas ganhadoras, R$ 10,66
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2889
Prêmio estimado em R$ 750 mil
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 25-17-26-47-22-48
2º sorteio - 50-37-33-35-22-18
Prêmio acumulou em R$ 900 mil
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 5.904,44
4 acertos
376 apostas ganhadoras R$ 107,67
3 acertos
6.533 apostas ganhadoras R$ 3,09
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 5.314,00
4 acertos
328 apostas ganhadoras R$ 123,43
3 acertos
6.892 apostas ganhadoras R$ 2,93