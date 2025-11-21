Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (221), o sorteio do concurso 6883 da Quina, com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Dois apostadores dividiram o prêmio desta noite, de General Carneiro (PR) e de Palmas (TO).

O próximo sorteio da Quina será realizado neste sábado (22), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

45-44-52-08-78

2 ganhadores

General Carneiro (PR) e Palmas (TO)



Premiação

5 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.575.486,85

4 acertos

87 apostas ganhadoras, R$ 5.602,99

3 acertos

3.998 apostas ganhadoras, R$ 116,11

2 acertos

99.131 apostas ganhadoras, R$ 4,68

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (21)



Lotofácil - concurso 3543

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

09-21-14-05-04-25-15-16-01-07-08-06-22-17-20

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

221 apostas ganhadoras, R$ 2.230,90

13 acertos

7526 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

90222 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

519821 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Super sete - concurso 775

Prêmio estimado em R$ 5,2 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 3

Coluna 2 - 4

Coluna 3 - 4

Coluna 4 - 6

Coluna 5 - 6

Coluna 6 - 6

Coluna 7 - 1 Prêmio acumulou em R$ 5,4 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 28.277,39

5 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 1.795,38

4 acertos

1.119 apostas ganhadoras, R$ 72,20

3 acertos

10.537 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotomania - concurso 2852

Prêmio estimado em R$ 1 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

33-94-53-0 1-90-21-20-04-38-99-17-06-55-75-25-43-02-67-37-83

Prêmio acumulou em R$ 1,6 milhão

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 80.340,09

18 acertos

35 apostas ganhadoras, R$ 2.869,29

17 acertos

390 apostas ganhadoras, R$ 257,50

16 acertos

2185 apostas ganhadoras, R$ 45,96

15 acertos

9420 apostas ganhadoras, R$ 10,66

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2889

Prêmio estimado em R$ 750 mil

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 25-17-26-47-22-48

2º sorteio - 50-37-33-35-22-18



Prêmio acumulou em R$ 900 mil

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 5.904,44

4 acertos

376 apostas ganhadoras R$ 107,67

3 acertos

6.533 apostas ganhadoras R$ 3,09

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 5.314,00

4 acertos

328 apostas ganhadoras R$ 123,43

3 acertos

6.892 apostas ganhadoras R$ 2,93