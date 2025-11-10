Reprodução Brasileiros podem participar da Mega Millions por meio da TheLotter

O jackpot da Mega Millions vem acumulando e nesta terça-feira, 11 de novembro, a Mega Millions sorteará um prêmio estimado em US$ 900 milhões, o equivalente a R$ 4,8 bilhões.

Desde a atualização das regras em abril, a Mega Millions já pagou centenas de milhões de dólares a mais em prêmios secundários, graças ao novo multiplicador integrado que aumenta todos os ganhos fora do jackpot.

Graças à TheLotter, o serviço líder mundial de compra de bilhetes de loteria on-line, todos os brasileiros podem participar da Mega Millions sem sair do país!

Qual é a melhor parte de jogar Mega Millions online na TheLotter?

Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Mega Millions usando o serviço. Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Mega Millions online através da TheLotter

Para entrar na folia, basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação.

Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Mega Millions em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.





O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/