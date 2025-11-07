A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (7), o sorteio do concurso 6873 da Quina, com prêmio estimado em R$ 4 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Sem apostas vitoriosas, o prêmio acumulou em R$ 5,2 milhões para o sorteio deste sábado (8).
Confira as dezenas:
35-28-09-36-24
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 8.363,75
3 acertos
5.189 apostas ganhadoras, R$ 82,89
2 acertos
110.986 apostas ganhadoras, R$ 3,87
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (7)
Lotofácil - concurso 3533
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1 ganhador - Rio de Janeiro (RJ)
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.686.696,39
14 acertos
235 apostas ganhadoras, R$ 2.149,92
13 acertos
9780 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
114566 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
630355 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2846
Prêmio estimado em R$ 1,2 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
42-33-25-97-68-13-12-76-92-16-73-74-28-67-60-41-93-14-53-39
Prêmio acumulou
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 68.607,64
18 acertos
56 apostas ganhadoras, R$ 2.297,13
17 acertos
500 apostas ganhadoras, R$ 257,27
16 acertos
2899 apostas ganhadoras, R$ 44,37
15 acertos
12306 apostas ganhadoras, R$ 10,45
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 102.911,50
Dupla sena - concurso 2883
Prêmio estimado em R$ 860 mil
Confira as dezenas sorteadas:
2º sorteio - 02-20-31-46-38-27Prêmio acumulou
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 5.081,54
4 acertos
541 apostas ganhadoras R$ 96,61
3 acertos
9.629 apostas ganhadoras R$ 2,71
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 5.880,07
4 acertos
334 apostas ganhadoras R$ 156,48
3 acertos
6.759 apostas ganhadoras R$ 3,86
Super sete - concurso 769
Prêmio estimado em R$ 4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 5
Coluna 2 - 8
Coluna 3 - 4
Coluna 4 - 6
Coluna 5 - 3
Coluna 6 - 3
Coluna 7 - 0Prêmio acumulou
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 16.638,11
5 acertos
90 apostas ganhadoras, R$ 792,29
4 acertos
995 apostas ganhadoras, R$ 71,66
3 acertos
8.941 apostas ganhadoras, R$ 6,00