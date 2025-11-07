Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (7), o sorteio do concurso 6873 da Quina, com prêmio estimado em R$ 4 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Sem apostas vitoriosas, o prêmio acumulou em R$ 5,2 milhões para o sorteio deste sábado (8).

Confira as dezenas:

35-28-09-36-24

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 8.363,75

3 acertos

5.189 apostas ganhadoras, R$ 82,89

2 acertos

110.986 apostas ganhadoras, R$ 3,87

Como jogar na Quina?



Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (7)





Lotofácil - concurso 3533

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1 ganhador - Rio de Janeiro (RJ)

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.686.696,39

14 acertos

235 apostas ganhadoras, R$ 2.149,92

13 acertos

9780 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

114566 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

630355 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2846

Prêmio estimado em R$ 1,2 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

42-33-25-97-68-13-12-76-92-16-73-74-28-67-60-41-93-14-53-39

Prêmio acumulou

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 68.607,64

18 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 2.297,13

17 acertos

500 apostas ganhadoras, R$ 257,27

16 acertos

2899 apostas ganhadoras, R$ 44,37

15 acertos

12306 apostas ganhadoras, R$ 10,45

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 102.911,50

Dupla sena - concurso 2883

Prêmio estimado em R$ 860 mil

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio -2º sorteio -

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 5.081,54

4 acertos

541 apostas ganhadoras R$ 96,61

3 acertos

9.629 apostas ganhadoras R$ 2,71

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras R$ 5.880,07

4 acertos

334 apostas ganhadoras R$ 156,48

3 acertos

6.759 apostas ganhadoras R$ 3,86

Super sete - concurso 769

Prêmio estimado em R$ 4 milhões

Confira as dezenas sorteadas:



Coluna 1 - 5

Coluna 2 - 8

Coluna 3 - 4

Coluna 4 - 6

Coluna 5 - 3

Coluna 6 - 3

Coluna 7 - 0 Prêmio acumulou



Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 16.638,11

5 acertos

90 apostas ganhadoras, R$ 792,29

4 acertos

995 apostas ganhadoras, R$ 71,66

3 acertos

8.941 apostas ganhadoras, R$ 6,00



