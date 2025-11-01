Caixa/Reprodução O valor acumulado é um dos maiores do mês e integra uma lista de prêmios expressivos previstos

Seis loterias da Caixa Econômica Federal estão acumuladas e terão novos sorteios neste sábado (1º). A Mega-Sena, principal jogo da instituição, sorteará um prêmio estimado em R$ 34 milhões para quem acertar as seis dezenas pelo concurso 2935.

O valor acumulado é um dos maiores do mês e integra uma lista de prêmios expressivos previstos para o fim de semana.

A Timemania lidera o ranking das loterias com o maior prêmio, estimado em R$ 42,5 milhões no concurso 2315, também com sorteio marcado para o sábado.

Entre as modalidades com valores elevados, está aindao concurso 6868 da Quina, com estimativa de R$ 37 milhões. O prêmio acumulou após a ausência de ganhadores no último concurso e será sorteado na mesma data.

O concurso 299 da +Milionária também terá premiação expressiva: o concurso do dia 1º sorteará R$ 10 milhões.

O jogo, que exige acerto de seis números principais e dois trevos, é uma das apostas com maior probabilidade de prêmio elevado.

Já o concurso 1218 da Loteca, voltada a resultados de partidas de futebol, chega ao fim de semana com estimativa de R$ 2 milhões em prêmios. O valor corresponde ao próximo concurso, com vendas abertas até o sábado.

Com prêmio mais modesto, o concurso 1136 do Dia de Sorte oferecerá R$ 800 mil no mesmo dia. O jogo segue o formato tradicional, em que o apostador escolhe números e um “mês da sorte” para concorrer.

Como jogar?

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo e site oficial da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios ocorrem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.