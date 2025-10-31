A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (31), o sorteio do concurso 6867 da Quina, com prêmio estimado em R$ 34 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Sem ganhador, a Quina acumulou e chegou a R$ 37 milhões para o sorteio deste sábado (1)
Confira as dezenas:
18-56-05-04-19
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
269 apostas ganhadoras, R$ 3.606,85
3 acertos
14.568 apostas ganhadoras, R$ 63,42
2 acertos
286.336 apostas ganhadoras, R$ 3,22
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (31)
Lotofácil - concurso 3527
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
14-24-19-23-17-02-15-03-13-16-20-04-07-06-09
2 ganhadores - Jequie (BA) e São Paulo (SP)
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50
14 acertos
470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00
13 acertos
14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2843
Prêmio estimado em R$ 7,3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
27-54-52-94-19-01-61-30-74-96-47-24-92-43-73-38-62-57-85-05
Prêmio acumulou
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 279.276,83
18 acertos
100 apostas ganhadoras, R$ 1.745,48
17 acertos
712 apostas ganhadoras, R$ 245,15
16 acertos
4208 apostas ganhadoras, R$ 41,48
15 acertos
17293 apostas ganhadoras, R$ 10,09
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2880
Prêmio estimado em R$ 340 mil
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 26-15-32-45-44-11
2º sorteio - 32-43-38-17-26-11
Prêmio acumulou
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 9.298,90
4 acertos
301 apostas ganhadoras R$ 141,22
3 acertos
6.328 apostas ganhadoras R$ 3,35
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 6.695,20
4 acertos
341 apostas ganhadoras R$ 124,66
3 acertos
6.174 apostas ganhadoras R$ 3,44
Super sete - concurso 766
Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 0
Coluna 2 - 1
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 7
Coluna 5 - 0
Coluna 6 - 4
Coluna 7 - 7
Prêmio acumulou
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 11.597,36
5 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 1.035,47
4 acertos
759 apostas ganhadoras, R$ 65,48
3 acertos
6.893 apostas ganhadoras, R$ 6,00