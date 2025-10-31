Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (31), o sorteio do concurso 6867 da Quina, com prêmio estimado em R$ 34 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Sem ganhador, a Quina acumulou e chegou a R$ 37 milhões para o sorteio deste sábado (1)

Confira as dezenas:

18-56-05-04-19

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

269 apostas ganhadoras, R$ 3.606,85

3 acertos

14.568 apostas ganhadoras, R$ 63,42

2 acertos

286.336 apostas ganhadoras, R$ 3,22

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (31)



Lotofácil - concurso 3527

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

14-24-19-23-17-02-15-03-13-16-20-04-07-06-09

2 ganhadores - Jequie (BA) e São Paulo (SP)

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50

14 acertos

470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00

13 acertos

14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Lotomania - concurso 2843

Prêmio estimado em R$ 7,3 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

27-54-52-94-19-01-61-30-74-96-47-24-92-43-73-38-62-57-85-05

Prêmio acumulou

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 279.276,83

18 acertos

100 apostas ganhadoras, R$ 1.745,48

17 acertos

712 apostas ganhadoras, R$ 245,15

16 acertos

4208 apostas ganhadoras, R$ 41,48

15 acertos

17293 apostas ganhadoras, R$ 10,09

0 acertos

Não houve acertador





Dupla sena - concurso 2880

Prêmio estimado em R$ 340 mil

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 26-15-32-45-44-11

2º sorteio - 32-43-38-17-26-11

Prêmio acumulou

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 9.298,90

4 acertos

301 apostas ganhadoras R$ 141,22

3 acertos

6.328 apostas ganhadoras R$ 3,35

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 6.695,20

4 acertos

341 apostas ganhadoras R$ 124,66

3 acertos

6.174 apostas ganhadoras R$ 3,44





Super sete - concurso 766

Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 1

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 7

Coluna 5 - 0

Coluna 6 - 4

Coluna 7 - 7

Prêmio acumulou

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 11.597,36

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 1.035,47

4 acertos

759 apostas ganhadoras, R$ 65,48

3 acertos

6.893 apostas ganhadoras, R$ 6,00