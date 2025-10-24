A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (24), o sorteio do concurso 6861 da Quina, com prêmio estimado em R$ 15,8 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
78-26-57-32-42
Como jogar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (24)
Lotomania - concurso 2840
Prêmio estimado em R$ 4,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
43-46-50-04-30-39-38-68-03-72-07-22-47-62-32-24-51-42-19-95
Dupla sena - concurso 2877
Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 16-20-19-05-44-25
2º sorteio - 14-47-29-30-34-25
Super sete - concurso 763
Prêmio estimado em R$ 3,1 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 3
Coluna 2 - 9
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 7
Coluna 5 - 3
Coluna 6 - 5
Coluna 7 - 2
Lotofácil - concurso 3521
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
10-07-12-21-08-23-09-06-19-15-13-22-14-20-11