Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (24), o sorteio do concurso 6861 da Quina, com prêmio estimado em R$ 15,8 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

78-26-57-32-42

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.



Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (24)

Lotomania - concurso 2840

Prêmio estimado em R$ 4,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

43-46-50-04-30-39-38-68-03-72-07-22-47-62-32-24-51-42-19-95

Dupla sena - concurso 2877

Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 16-20-19-05-44-25

2º sorteio - 14-47-29-30-34-25

Super sete - concurso 763

Prêmio estimado em R$ 3,1 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 3

Coluna 2 - 9

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 7

Coluna 5 - 3

Coluna 6 - 5

Coluna 7 - 2

Lotofácil - concurso 3521

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

10-07-12-21-08-23-09-06-19-15-13-22-14-20-11