As dezenas do concurso 295 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
Sem ganhadores, o prêmio está acumulado em R$ 10 milhões para o sorteio da próxima quarta (22).
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
24-28-26-02-12-29
Trevos: 3 e 1
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17
4 acertos + 2 trevos
64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
892 apostas ganhadoras, R$ 115,15
3 acertos + 2 trevos
1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
69102 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.
Confira os demais sorteios desta noite de sábado (18)
Dia da Sorte - concurso 1130
Prêmio estimado em R$ 3,3 milhões
Dezenas sorteadas:
30-10-27-07-12-14-04
Mês da sorte: 11 (novembro)
Prêmio acumulou em R$ 4 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
176 apostas ganhadoras, R$ 2.002,47
5 acertos
5.127 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
56.338 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Novembro164.304 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-sena - concurso 2929
Prêmio estimado em R$ 48 milhões
Dezenas sorteadas:
03-08-07-51-35-34
Prêmio acumulou em R$ 76 milhões
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30
4 acertos
4.762 apostas ganhadoras, R$ 931,23
Quina - concurso 6856
Prêmio estimado em R$ 9,2 milhões
Dezenas sorteadas:
16-05-10-33-53
Prêmio acumulou em R$ 10,5 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
170 apostas ganhadoras, R$ 3.030,12
3 acertos
8.180 apostas ganhadoras, R$ 59,97
2 acertos
151.566 apostas ganhadoras, R$ 3,23
Timemania - concurso 2309
Prêmio estimado em R$ 36 milhões
Dezenas sorteadas:
45-39-03-22-77-21-02
Time do coração: 50 (Londrina /PR)
Prêmio acumulou em R$ 37,5 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43
5 acertos
297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17
4 acertos
5.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
56.203 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
LONDRINA /PR
15.453 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil - concurso 3516
Prêmio estimado em R$ 4,7 milhões
Dezenas sorteadas:
12-03-11-15-20-25-23-14-18-02-17-13-19-06-21
1 GANHADOR
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 4.715.324,16
14 acertos
260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49
13 acertos
11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00