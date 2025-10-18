Marcello Casal Jr/Agência Brasil A +Milionária

As dezenas do concurso 295 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

Sem ganhadores, o prêmio está acumulado em R$ 10 milhões para o sorteio da próxima quarta (22).

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

24-28-26-02-12-29

Trevos: 3 e 1



Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17

4 acertos + 2 trevos

64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

892 apostas ganhadoras, R$ 115,15

3 acertos + 2 trevos

1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

69102 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar



A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.





Confira os demais sorteios desta noite de sábado (18)







Dia da Sorte - concurso 1130

Prêmio estimado em R$ 3,3 milhões

Dezenas sorteadas:

30-10-27-07-12-14-04

Mês da sorte: 11 (novembro)

Prêmio acumulou em R$ 4 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

176 apostas ganhadoras, R$ 2.002,47

5 acertos

5.127 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

56.338 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Novembro164.304 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Mega-sena - concurso 2929

Prêmio estimado em R$ 48 milhões

Dezenas sorteadas:

03-08-07-51-35-34

Prêmio acumulou em R$ 76 milhões

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30

4 acertos

4.762 apostas ganhadoras, R$ 931,23

Quina - concurso 6856

Prêmio estimado em R$ 9,2 milhões

Dezenas sorteadas:

16-05-10-33-53

Prêmio acumulou em R$ 10,5 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

170 apostas ganhadoras, R$ 3.030,12

3 acertos

8.180 apostas ganhadoras, R$ 59,97

2 acertos

151.566 apostas ganhadoras, R$ 3,23

Timemania - concurso 2309

Prêmio estimado em R$ 36 milhões

Dezenas sorteadas:

45-39-03-22-77-21-02

Time do coração: 50 (Londrina /PR)

Prêmio acumulou em R$ 37,5 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43

5 acertos

297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17

4 acertos

5.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

56.203 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

LONDRINA /PR

15.453 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil - concurso 3516

Prêmio estimado em R$ 4,7 milhões

Dezenas sorteadas:

12-03-11-15-20-25-23-14-18-02-17-13-19-06-21

1 GANHADOR

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.715.324,16

14 acertos

260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49

13 acertos

11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00