As dezenas do concurso 6849 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O prêmio estimado em R$ 33 milhões saiu para uma aposta do Rio de Janeiro.
Confira as dezenas sorteadas:
22-67-23-30-13
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 33.163.273,90
4 acertos
79 apostas ganhadoras, R$ 12.524,86
3 acertos
8.591 apostas ganhadoras, R$ 109,68
2 acertos
225.229 apostas ganhadoras, R$ 4,18
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (10)
Lotomania - concurso 2834
Prêmio estimado em R$ 500 mil
Confira as dezenas sorteadas:
41-47-77-92-53-65-09-72-27-67-61-93-40-88-94-43-66-42-62-13
Prêmio acumulou em R$ 1,1 milhão
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 171.020,64
18 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 2.607,02
17 acertos
359 apostas ganhadoras, R$ 297,73
16 acertos
2213 apostas ganhadoras, R$ 48,29
15 acertos
10154 apostas ganhadoras, R$ 10,52
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2871
Prêmio estimado em R$ 16,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 08-22-31-01-33-35
2º sorteio - 05-07-32-33-14-431 GANHADOR
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
1 aposta ganhadora R$ 16.564.686,23
5 acertos
27 apostas ganhadoras R$ 6.438,07
4 acertos
1.415 apostas ganhadoras R$ 140,39
3 acertos
29.490 apostas ganhadoras R$ 3,36
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras R$ 8.233,95
4 acertos
1.643 apostas ganhadoras R$ 120,91
3 acertos
31.781 apostas ganhadoras R$ 3,12
Super sete - concurso 757
Prêmio estimado em R$ 2,1 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 0
Coluna 2 - 6
Coluna 3 - 7
Coluna 4 - 2
Coluna 5 - 0
Coluna 6 - 7
Coluna 7 - 0
Prêmio acumulou em R$ 2,3 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 14.391,22
5 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 934,49
4 acertos
552 apostas ganhadoras, R$ 74,48
3 acertos
5.466 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil - concurso 3509
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
21-10-15-09-03-14-22-01-16-04-25-12-19-07-24
8 GANHADORES
Premiação
15 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 537.675,83
14 acertos
926 apostas ganhadoras, R$ 837,59
13 acertos
22417 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
197000 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
949746 apostas ganhadoras, R$ 7,00