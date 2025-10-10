Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6849 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio estimado em R$ 33 milhões saiu para uma aposta do Rio de Janeiro.

Confira as dezenas sorteadas:

22-67-23-30-13

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 33.163.273,90

4 acertos

79 apostas ganhadoras, R$ 12.524,86

3 acertos

8.591 apostas ganhadoras, R$ 109,68

2 acertos

225.229 apostas ganhadoras, R$ 4,18

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.



Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (10)





Lotomania - concurso 2834

Prêmio estimado em R$ 500 mil

Confira as dezenas sorteadas:

41-47-77-92-53-65-09-72-27-67-61-93-40-88-94-43-66-42-62-13



Prêmio acumulou em R$ 1,1 milhão

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 171.020,64

18 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 2.607,02

17 acertos

359 apostas ganhadoras, R$ 297,73

16 acertos

2213 apostas ganhadoras, R$ 48,29

15 acertos

10154 apostas ganhadoras, R$ 10,52

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2871

Prêmio estimado em R$ 16,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 08-22-31-01-33-35

2º sorteio - 05-07-32-33-14-43 1 GANHADOR

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora R$ 16.564.686,23

5 acertos

27 apostas ganhadoras R$ 6.438,07

4 acertos

1.415 apostas ganhadoras R$ 140,39

3 acertos

29.490 apostas ganhadoras R$ 3,36

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras R$ 8.233,95

4 acertos

1.643 apostas ganhadoras R$ 120,91

3 acertos

31.781 apostas ganhadoras R$ 3,12

Super sete - concurso 757

Prêmio estimado em R$ 2,1 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 6

Coluna 3 - 7

Coluna 4 - 2

Coluna 5 - 0

Coluna 6 - 7

Coluna 7 - 0

Prêmio acumulou em R$ 2,3 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 14.391,22

5 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 934,49

4 acertos

552 apostas ganhadoras, R$ 74,48

3 acertos

5.466 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Lotofácil - concurso 3509

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

21-10-15-09-03-14-22-01-16-04-25-12-19-07-24

8 GANHADORES

Premiação

15 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 537.675,83

14 acertos

926 apostas ganhadoras, R$ 837,59

13 acertos

22417 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

197000 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

949746 apostas ganhadoras, R$ 7,00