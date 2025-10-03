As dezenas do concurso 6843 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O prêmio está estimado em R$ 15 milhões.
Confira as dezenas sorteadas:
04-14-45-71-80
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Lotomania - concurso 2831
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (3)
Prêmio estimado em R$ 1 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
04-05-07-15-16-24-25-28-38-41-43-47-61-64-69-70-77-81-85-87
Dupla sena - concurso 2868
Prêmio estimado em R$ 14,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1 sorteio - 08-09-17-27-35-43
2 sorteio - 02-13-18-33-34-38
Super sete - concurso 754
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 0
Coluna 2 - 6
Coluna 3 - 8
Coluna 4 - 4
Coluna 5 - 6
Coluna 6 - 8
Coluna 7 - 0
Lotofácil - concurso 3503
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
01-04-06-07-08-10-11-12-14-15-16-18-21-24-25