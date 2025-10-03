Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6843 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



O prêmio está estimado em R$ 15 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

04-14-45-71-80

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão



O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.



Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (3)

Prêmio estimado em R$ 1 milhãoConfira as dezenas sorteadas:

Dupla sena - concurso 2868

Prêmio estimado em R$ 14,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1 sorteio - 08-09-17-27-35-43

2 sorteio - 02-13-18-33-34-38

Super sete - concurso 754

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 6

Coluna 3 - 8

Coluna 4 - 4

Coluna 5 - 6

Coluna 6 - 8

Coluna 7 - 0



Lotofácil - concurso 3503

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

01-04-06-07-08-10-11-12-14-15-16-18-21-24-25



