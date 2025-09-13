As dezenas do concurso 285 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
O prêmio acumulou mais uma vez e chegou a R$ 160 milhões. O próximo sorteio ocorre na quarta-feira (17);
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
07-10-29-34-39-40
Trevos: 3 e 4
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96
4 acertos + 2 trevos
183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42
3 acertos + 2 trevos
3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
183478 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.
Confira os demais sorteios desta noite (13)
Dia da Sorte - concurso 1115
Prêmio estimado em R$ 150 mil
Dezenas sorteadas:
06-07-11-15-22-25-31
Mês da sorte: 12 (dezembro)
Prêmio acumulou em R$ 400 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85
5 acertos
1.057 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
14.403 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Dezembro46.992 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-sena - concurso 2914
Prêmio estimado em R$ 4,2 milhões
Dezenas sorteadas:
18-25-35-40-46-47
Prêmio acumulou em 27 milhões
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01
4 acertos
1.539 apostas ganhadoras, R$ 1.468,33
Quina - concurso 6826
Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Dezenas sorteadas:
07-09-10-34-70
Prêmio acumulou em R$ 10,6 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78
3 acertos
7.106 apostas ganhadoras, R$ 79,67
2 acertos
152.068 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Timemania - concurso 2294
Prêmio estimado em R$ 23,5 milhões
Dezenas sorteadas:
05-22-28-45-65-68-78
Time do coração: 31 (Criciúma/SC)
Prêmio acumulou em R$ 25 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82
5 acertos
249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20
4 acertos
4.656 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
45.467 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CRICIUMA /SC
14.972 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil - concurso 3486
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Dezenas sorteadas:
02-06-07-08-09-10-11-12-16-17-18-19-22-24-25
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00
13 acertos
5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
502723 apostas ganhadoras, R$ 7,00