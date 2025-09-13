+Milionária
Reprodução
+Milionária

As dezenas do concurso 285 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O prêmio acumulou mais uma vez e chegou a R$ 160 milhões. O próximo sorteio ocorre na quarta-feira (17);

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

07-10-29-34-39-40

Trevos:  3 e 4

Premiação

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96

4 acertos + 2 trevos
183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42

3 acertos + 2 trevos
3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
183478 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.


Confira os demais sorteios desta noite (13)


Dia da Sorte - concurso 1115
Prêmio estimado em R$ 150 mil
Dezenas sorteadas:

06-07-11-15-22-25-31
Mês da sorte: 12 (dezembro)

Prêmio acumulou em R$ 400 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85

5 acertos
1.057 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
14.403 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Dezembro46.992 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Mega-sena - concurso 2914

Prêmio estimado em R$ 4,2 milhões
Dezenas sorteadas:

18-25-35-40-46-47

Prêmio acumulou em 27 milhões

Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01

4 acertos
1.539 apostas ganhadoras, R$ 1.468,33


Quina - concurso 6826
Prêmio estimado em R$ 9 milhões
Dezenas sorteadas:

07-09-10-34-70

Prêmio acumulou em R$ 10,6 milhões

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78

3 acertos
7.106 apostas ganhadoras, R$ 79,67

2 acertos
152.068 apostas ganhadoras, R$ 3,72


Timemania - concurso 2294
Prêmio estimado em R$ 23,5 milhões
Dezenas sorteadas:

05-22-28-45-65-68-78
Time do coração: 31 (Criciúma/SC)

Prêmio acumulou em R$ 25 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82

5 acertos
249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20

4 acertos
4.656 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
45.467 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração
CRICIUMA /SC
14.972 apostas ganhadoras, R$ 8,50


Lotofácil - concurso 3486

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Dezenas sorteadas:

02-06-07-08-09-10-11-12-16-17-18-19-22-24-25

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões 

Premiação
15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00

13 acertos
5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
502723 apostas ganhadoras, R$ 7,00

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2025-09-13/-milionaria-sorteia-r--158-milhoes--confira-as-dezenas.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!