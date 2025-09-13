Reprodução +Milionária

As dezenas do concurso 285 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O prêmio acumulou mais uma vez e chegou a R$ 160 milhões. O próximo sorteio ocorre na quarta-feira (17);



O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

07-10-29-34-39-40

Trevos: 3 e 4



Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96

4 acertos + 2 trevos

183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42

3 acertos + 2 trevos

3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

183478 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão



O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.







Confira os demais sorteios desta noite (13)





Dia da Sorte - concurso 1115

Prêmio estimado em R$ 150 mil

Dezenas sorteadas:



06-07-11-15-22-25-31

Mês da sorte: 12 (dezembro)

Prêmio acumulou em R$ 400 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85

5 acertos

1.057 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.403 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Dezembro46.992 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Mega-sena - concurso 2914

Prêmio estimado em R$ 4,2 milhões

Dezenas sorteadas:

18-25-35-40-46-47

Prêmio acumulou em 27 milhões

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01

4 acertos

1.539 apostas ganhadoras, R$ 1.468,33





Quina - concurso 6826

Prêmio estimado em R$ 9 milhões

Dezenas sorteadas:

07-09-10-34-70

Prêmio acumulou em R$ 10,6 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78

3 acertos

7.106 apostas ganhadoras, R$ 79,67

2 acertos

152.068 apostas ganhadoras, R$ 3,72





Timemania - concurso 2294

Prêmio estimado em R$ 23,5 milhões

Dezenas sorteadas:

05-22-28-45-65-68-78

Time do coração: 31 (Criciúma/SC)

Prêmio acumulou em R$ 25 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82

5 acertos

249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20

4 acertos

4.656 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

45.467 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CRICIUMA /SC

14.972 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Lotofácil - concurso 3486

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Dezenas sorteadas:



02-06-07-08-09-10-11-12-16-17-18-19-22-24-25

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00

13 acertos

5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

502723 apostas ganhadoras, R$ 7,00