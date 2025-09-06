Divulgação Caixa Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões e não acumula

Na noite deste sábado (6), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3480 da Lotofácil da Independência, um dos eventos lotéricos mais aguardados do ano no Brasil.

Com um prêmio recorde estimado em R$ 220 milhões, o maior da história da modalidade, o sorteio ocorreu às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Este concurso especial, criado em 2012, é conhecido por não acumular: se não houver acertadores das 15 dezenas, o valor é redistribuído entre os ganhadores das faixas inferiores, garantindo a distribuição total do montante.

Números Sorteados: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23

15 acertos: 54 apostas venceram, fazendo com que cada uma receba R$ 4.293.824,84;

14 acertos: 9.661 venceram, fazendo com que cada uma receba R$ 2.008,81;

13 acertos: 301.854 venceram, fazendo com que cada uma receba R$ 35,00;

12 acertos: 3.539.490 venceram, fazendo com que cada uma receba R$ 14,00;

11 acertos: 18.955.181 venceram, fazendo com que cada uma receba R$ 7,00.

A Caixa Federal não comunicou o rateio do sorteio até a última atualização desta reportagem.

A lista completa de premiados, incluindo a distribuição por cidades, será publicada pela Caixa por volta das 21h30 no site oficial (loterias.caixa.gov.br) e no aplicativo Loterias Caixa.

Mega-Sena (Concurso 2911)

O concurso 2911 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 40.000.000,00.

Dezenas sorteadas: 23 - 27 - 32 - 54 - 56 - 59

+Milionária (Concurso 238)

O concurso 238 da +Milionária sorteou o prêmio avaliado em R$ 147.000.000,00.

Dezenas sorteadas: 08 - 13 - 17 - 22 - 45 - 47

Trevos sorteados - 3 - 5

Quina (Concurso 6820)

O concurso 6820 da Quina sorteou o prêmio de R$ 3.279.470,00 na noite deste sábado

Dezenas sorteadas: 01 - 11 - 32 - 37 - 62

Timemania (Concurso 2274)

O concurso 2274 da Timemania sorteou o prêmio avaliado em R$ 22.000.000,00.

Dezenas sorteadas: 08 - 14 - 32 - 45 - 51 - 56 - 64

Time sorteado: Ypiranga do Rio Grande do Sul (número 80)

Dia de Sorte (Concurso 2791)

O concurso 2791 do Dia de Sorte sorteou o prêmio avaliado em R$ 400.000,00.

Dezenas sorteadas: 02 - 03 - 06 - 13 - 19 - 20 - 24

Lotofácil

A Lotofácil você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher> o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

É permitida a realização de no máximo 10 jogos no recibo, em caso de bolões com 15, 16, 17, 18 ou 19 e no máximo 4 apostas por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.