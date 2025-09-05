As dezenas do concurso 6819 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
O prêmio acumulou e chega a R$ 3,4 milhões para o sorteio deste sábado (6).
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
06-38-43-52-63
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69
3 acertos
3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27
2 acertos
76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13
Confira demais sorteios desta noite de sexta (5)
Super Sete - concurso 742
Prêmio estimado em R$ 650 mil
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 4
Coluna 2- 0
Coluna 3 - 1
Coluna 4 - 4
Coluna 5 - 7
Coluna 6 - 9
Coluna 7 - 1
Premiação ainda não divulgada pela Caixa
Dupla sena - concurso 2856
Prêmio estimado em R$ 7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1 sorteio
04-05-21-22-30-32
2 sorteio
05-31-34-38-40-50
Prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 10.161,03
4 acertos
912 apostas ganhadoras R$ 152,79
3 acertos
19.380 apostas ganhadoras R$ 3,59
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 8.441,47
4 acertos
998 apostas ganhadoras R$ 139,63
3 acertos
20.383 apostas ganhadoras R$ 3,41
Lotomania - concurso 2819
Prêmio estimado em R$ 500 mil
Confira as dezenas sorteadas:
00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89
Prêmio acumulou em 1,2 milhão
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78
18 acertos
84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68
17 acertos
698 apostas ganhadoras, R$ 168,45
16 acertos
3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05
15 acertos
14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99
0 acertos
Não houve acertador