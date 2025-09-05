Quina
Reprodução
Quina

As dezenas do concurso 6819 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O prêmio acumulou e chega a R$ 3,4 milhões para o sorteio deste sábado (6).

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

06-38-43-52-63

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69

3 acertos
3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27

2 acertos
76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13


Confira demais sorteios desta noite de sexta (5)


Super Sete - concurso 742
Prêmio estimado em R$ 650 mil
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 4
Coluna 2-
Coluna 3 - 1
Coluna 4 - 4
Coluna 5 - 7
Coluna 6 - 9
Coluna 7 - 1

Premiação ainda não divulgada pela Caixa


Dupla sena - concurso 2856
Prêmio estimado em R$ 7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1 sorteio
04-05-21-22-30-32

2 sorteio
05-31-34-38-40-50

Prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 10.161,03

4 acertos
912 apostas ganhadoras R$ 152,79

3 acertos
19.380 apostas ganhadoras R$ 3,59

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 8.441,47

4 acertos
998 apostas ganhadoras R$ 139,63

3 acertos
20.383 apostas ganhadoras R$ 3,41


Lotomania - concurso 2819
Prêmio estimado em R$ 500 mil
Confira as dezenas sorteadas:

00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89

Prêmio acumulou em 1,2 milhão

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78

18 acertos
84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68

17 acertos
698 apostas ganhadoras, R$ 168,45

16 acertos
3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05

15 acertos
14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99

0 acertos
Não houve acertador

