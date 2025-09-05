Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6819 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O prêmio acumulou e chega a R$ 3,4 milhões para o sorteio deste sábado (6).

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

06-38-43-52-63

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69

3 acertos

3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27

2 acertos

76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13





Confira demais sorteios desta noite de sexta (5)





Super Sete - concurso 742

Prêmio estimado em R$ 650 mil

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 4

Coluna 2- 0

Coluna 3 - 1

Coluna 4 - 4

Coluna 5 - 7

Coluna 6 - 9

Coluna 7 - 1

Premiação ainda não divulgada pela Caixa





Dupla sena - concurso 2856

Prêmio estimado em R$ 7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1 sorteio

04-05-21-22-30-32

2 sorteio

05-31-34-38-40-50

Prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 10.161,03

4 acertos

912 apostas ganhadoras R$ 152,79

3 acertos

19.380 apostas ganhadoras R$ 3,59

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras R$ 8.441,47

4 acertos

998 apostas ganhadoras R$ 139,63

3 acertos

20.383 apostas ganhadoras R$ 3,41





Lotomania - concurso 2819

Prêmio estimado em R$ 500 mil

Confira as dezenas sorteadas:



00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89

Prêmio acumulou em 1,2 milhão

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78

18 acertos

84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68

17 acertos

698 apostas ganhadoras, R$ 168,45

16 acertos

3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05

15 acertos

14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99

0 acertos

Não houve acertador