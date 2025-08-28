FreePik EUA: loteria acumulada chega a R$ 5 bilhões sem vencedor

O prêmio da Powerball saltou para impressionantes US$ 950 milhões (R$ 5.137.742.500) depois que nenhum bilhete vencedor foi vendido no sorteio da noite de quarta-feira (28), ampliando a seca de quase três meses sem um novo milionário. (Veja abaixo como apostar)

Na ocasião, os jogadores tiveram a chance de disputar US$ 861 milhões (R$ 4.656.417.150), o sexto maior valor da história da loteria, superando o histórico prêmio de US$ 841 milhões (R$ 4.548.254.150) conquistado em Michigan em 1º de janeiro de 2024.

Os números sorteados foram 9, 12, 22, 41, 61 e o Powerball vermelho 25.

O próximo sorteio, marcado para sábado à noite, deve pagar cerca de US$ 950 milhões, com opção de retirada em dinheiro estimada em US$ 428,9 milhões (R$ 2.314.688.200).

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, três sortudos do Mississippi, Ohio e Virgínia faturaram US$ 2 milhões (R$ 10.816.300) cada ao acertar a opção Match 5 + Power Play.



Outros três jogadores do Arizona, Nova York e Virgínia levaram US$ 1 milhão por acertar todas as cinco bolas brancas.

Em Nova York, o bilhete premiado foi vendido na loja de conveniência Crosby’s, em Lakewood, a 70 km de Erie, na Pensilvânia, e do Lago Erie. Foi a terceira vez em uma semana que o estado registrou um prêmio milionário. Antes, Francis Cangemi, morador de East Northport, faturou o prêmio máximo de US$ 1 milhão na raspadinha Gold, enquanto outro bilhete premiado foi adquirido em um supermercado no Queens.





Cangemi optou por receber o montante à vista, levando US$ 670 mil (R$ 3.623.460,50), segundo o site GreaterLongIsland.com.

A Powerball não tem vencedor desde 31 de maio, quando um bilhete vendido na Califórnia garantiu US$ 204,5 milhões (R$ 1.103.262.600).

Como apostar

Para participar, não é possível comprar bilhetes oficialmente no Brasil, mas há plataformas internacionais que funcionam como intermediárias: elas adquirem o bilhete nos EUA em nome do jogador e enviam um comprovante digital da aposta.

Quem aposta precisa estar atento: em caso de vitória, os prêmios seguem as regras americanas, com descontos de impostos que podem chegar a 30% para estrangeiros. Além disso, o valor deve ser declarado à Receita Federal no Brasil. Mesmo com essas exigências, a chance de concorrer a valores astronômicos faz com que muitos brasileiros tentem a sorte.