Reprodução Quina: prêmio está em R$ 4,5 milhões









A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta sexta-feira (25), o concurso 6783 da Quina, com prêmio estimado em R$ 3,6 milhões.

Um apostador levou o prêmio (veja abaixo).

O sorteio, transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte , localizado na Avenida Paulista , nº 750, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

41-46-64-68-77

Premiação

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.625.296,66

4 acertos

30 apostas ganhadoras, R$ 11.895,64

3 acertos

2.339 apostas ganhadoras, R$ 145,30

2 acertos

56.490 apostas ganhadoras, R$ 6,01

Detalhamento

FRANCA - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​





Confira os demais sorteios desta noite:





Super sete - concurso 724

Prêmio estimado - 3,9 milhões



Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 7

Coluna 2- 2

Coluna 3 - 1

Coluna 4 - 7

Coluna 5- 0

Coluna 6- 8

Coluna 7 - 7

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 4,1 MILHÕES

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 9.728,74

5 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 896,65

4 acertos

952 apostas ganhadoras, R$ 58,39

3 acertos

8.910 apostas ganhadoras, R$ 5,00





Dupla Sena - concurso 2838

Prêmio estimado em R$ 1,2 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1 sorteio: 20- 26-29-35-37-40

2 sorteio : 03-08-09-32-41-50

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 1,5 MILHÃO

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 23.037,52

4 acertos

278 apostas ganhadoras R$ 189,41

3 acertos

5.759 apostas ganhadoras R$ 4,57

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 5.183,44

4 acertos

391 apostas ganhadoras R$ 134,67

3 acertos

8.519 apostas ganhadoras R$ 3,09





Lotomania - concurso 2801

Prêmio estimado em R$ 13,5 milhões



Confira as dezenas sorteadas:

03-04-05-08-13-25-39-49-55-58-61-68-74-80-81-86-89-95-98-99

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 15 MILHÕES

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 97.436,34

18 acertos

136 apostas ganhadoras, R$ 1.791,11

17 acertos

1249 apostas ganhadoras, R$ 195,02

16 acertos

5681 apostas ganhadoras, R$ 42,87

15 acertos

23466 apostas ganhadoras, R$ 10,38

0 acertos

Não houve acertador





Lotofácil - concurso 3452

Prêmio estimado em 5 milhões



Confira as dezenas sorteadas:



01-04-05-08-09-11-12-13-15-16-18-19-20-21-25

DOIS GANHADORES

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.282.264,17

14 acertos

359 apostas ganhadoras, R$ 2.291,53

13 acertos

13356 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

175313 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

951209 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SALVADOR - BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GOIANIA - GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos