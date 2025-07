Reprodução Lotomania





As dezenas do concurso 2799 da Lotomania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.855.805,35. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

65 - 37 - 76 - 57 - 11 - 84 - 04 - 69 - 16 - 07 - 25 - 63 - 24 - 40 - 59 - 28 - 95 - 01 - 71 - 53.



Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 188.109,42

18 acertos

77 apostas ganhadoras, R$ 3.053,73

17 acertos

828 apostas ganhadoras, R$ 283,98

16 acertos

4912 apostas ganhadoras, R$ 47,86

15 acertos

20794 apostas ganhadoras, R$ 11,30

0 acertos

Não houve acertador





Quina

O concurso 6779 da Quina sorteou o prêmio estimado de R$ 616.345,85. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

20 - 17 - 14 - 31 - 27.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 4.891,63

3 acertos

3.311 apostas ganhadoras, R$ 75,97

2 acertos

65.687 apostas ganhadoras, R$ 3,82

Super Sete

O concurso 722 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 3.500.000,00. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 0;

COLUNA 2 - 7;

COLUNA 3 - 4;

COLUNA 4 - 9;

COLUNA 5 - 4;

COLUNA 6 - 9;

COLUNA 7 - 1.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

63 apostas ganhadoras, R$ 961,63

4 acertos

983 apostas ganhadoras, R$ 61,63

3 acertos

9.189 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena

O concurso 2836 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 831.700,21 e o 2º sorteio avaliado em R$ 49.397,78. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 08 - 05 - 29 - 15 - 39 - 28.

2º sorteio: 13 - 12 - 09 - 32 - 34 - 08.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 22.453,54

4 acertos

344 apostas ganhadoras R$ 149,19

3 acertos

7.797 apostas ganhadoras R$ 3,29

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 5.052,04

4 acertos

445 apostas ganhadoras R$ 115,33

3 acertos

8.328 apostas ganhadoras R$ 3,08

Lotofácil

O concurso 3448 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. 14 apostas dividiram o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

03 - 25 - 17 - 23 - 16 - 11 - 01 - 10 - 12 - 20 - 21 - 05 - 09 - 07 - 14.

Premiação

15 acertos

14 apostas ganhadoras, R$ 94.007,31

14 acertos

861 apostas ganhadoras, R$ 457,86

13 acertos

14789 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

131111 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

575065 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO VERDE - GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELO HORIZONTE - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELO ORIENTE - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CONTAGEM - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GONCALVES - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GOVERNADOR VALADARES - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO GONCALO DO ABAETE - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELEM - PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CURITIBA - PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GRAVATAL - SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

DRACENA - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PRAIA GRANDE - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.