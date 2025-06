Reprodução Caixa Econômica Como jogar na loteria: tudo o que você precisa saber para apostar com segurança





As seis dezenas do concurso 2.881 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é de R$ 44,7 milhões.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

11 - 16 - 35 - 39 - 13 - 34

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia seis números, três vezes por semana. Os apostadores podem escolher as dezenas em uma cartela com 60 números disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números sorteados.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, mas eles são menores. O apostador também pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem sempre às terças, quintas e sábados.

Como apostar pela internet?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com vários jogos ou com combinações mais caras. Veja aqui como apostar na Mega-Sena online.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Os sorteios são realizados sempre às 20h, pelo horário de Brasília.

Milionária

A Caixa Econômica Federal sorteou também a + milionária. O sorteio aconteceu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 118.000.000,00

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira o resultado do concurso 255:

37, 26, 39, 22, 40 e 21.

Trevos: 6 - 1

Como jogar​​

Veja no vídeo como é fácil apostar na #MaisMilionária, a nova loteria da CAIXA. Vejas as dicas e aposte! São dez faixas de premiação e prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio.

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos.