Agência Brasil/ Reprodução A +Milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP









Quatro jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

O maior prêmio acumulado, da +Milionária, que está estimado em R$ 116 milhões, será sorteado na quarta-feira (25), mas os outros três jogos acumulados serão sorteados antes disso. Confira as datas e os valores.

Super sete

A super sete não teve ganhadores no prêmio máximo no último sorteio. O valor que será sorteado nesta segunda (23), no concurso 710, será de R$ 1.9 milhão.

Dupla sena

A Dupla sena também não teve ganhadores no prêmio máximo no último sorteio. Nesta segunda (23), o concurso 2824 vai sortear um valor estimado em 750 mil.

Time mania

Já a Time Mania, outra loteria que não teve ganhador no último sorteio, vai sortear um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões, no concurso 2259, nesta terça-feira (24).

+Milionária

E o maior prêmio acumulado é o da +Milionária. O sorteio do concurso 262 será na quarta-feira (25) e o prêmio estimado é de R$ 116 milhões.

Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20 horas, e transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Quina de São João

Vale destacar que o sorteio do concurso 6760 da Quina de São João 2025 será realizado em 28 de junho, sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo.





A Caixa Econômica Federal estima que, neste ano, o prêmio chegue a R$ 230 milhões para quem acertar os cinco números milionários.

Esta é a 15ª edição da Quina de São João e tem o maior prêmio já sorteado.

Como sempre ocorre nos concursos especiais, a Quina de São João não acumula, e ganha quem acertar a maior quantidade de números. Além da quina, os prêmios serão pagos, também, aos acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Cada aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 2,50. Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de Surpresinha.